İstanbul'da Raylı Sistem Hatları 2019'da 233 Kilometreyken İmamoğlu Döneminde 367 Kilometreye Çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da Raylı Sistem Hatları 2019'da 233 Kilometreyken İmamoğlu Döneminde 367 Kilometreye Çıktı

İstanbul\'da Raylı Sistem Hatları 2019\'da 233 Kilometreyken İmamoğlu Döneminde 367 Kilometreye Çıktı

İstanbul’da, 2019 yılında 233 kilometre olan raylı sistemler hattı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde 367 kilometreye çıktı. İmamoğlu döneminde tamamlanan ve İstanbulluların kullanımına açılan 65 kilometre raylı sistem ve 62 durak var. İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Pelin Alpkökin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı yıllarca süren ve işletilmesi için İBB ‘ye devredilen hatların proje bedellerinin birkaç ayda İBB gelirlerinden aylık yüz milyonlarca TL olarak kesilmesine rağmen, 2019 - 2024 arası metrolardaki başarı tablosudur bu harita… Pandemi, global ekonomik kriz ve deprem felaketinden bahsetmiyoruz bile” dedi.

22.03.2024 16:27  Güncelleme: 16:31
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OKTAY YILDIRIM

İstanbul'da, 2019 yılında 233 kilometre olan raylı sistemler hattı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde 367 kilometreye çıktı. İmamoğlu döneminde tamamlanan ve İstanbulluların kullanımına açılan 65 kilometre raylı sistem ve 62 durak var. İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Pelin Alpkökin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı yıllarca süren ve işletilmesi için İBB 'ye devredilen hatların proje bedellerinin birkaç ayda İBB gelirlerinden aylık yüz milyonlarca TL olarak kesilmesine rağmen, 2019 - 2024 arası metrolardaki başarı tablosudur bu harita… Pandemi, global ekonomik kriz ve deprem felaketinden bahsetmiyoruz bile" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günlerin kaldığı zamanlarda İstanbul'un tüm ilçelerinde Halk Buluşmaları ile vatandaşlarla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında İBB devir alınmasından hemen  sonra durdurulmuş ve ihalede aşamasında kalan metroların durumuna sık sık vurgu yapıyor. Çoğu durmuş, bazıları da yüzde 2-5 seviyesinde olan metroların yapımına hızla başladıklarını anlatıyor.

İBB verilerine göre, İmamoğlu yönetimindeki ekip, 2019 yılı Haziran ayında 233 km olan raylı sistem hatlarını, İBB Meclisi'nde ve Bakanlık'ta birkaç ayda sonuçlanacak izin süreçlerinin 1 yıl ve daha uzun süreler bekletilmesi, pandemi sürecine ve ağır ekonomik koşullara rağmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıp ve parası tahsil edilerek İBB'ye devredilen hatlar da dahil olmak üzere 367 km'ye çıkarttı. İBB yönetimi tarafından 5 yıldan kısa bir sürede 65 km raylı sistem hattı ve 62 istasyon İstanbulluların kullanımına açıldı. İBB bu verilere göre yıllık ortalama 13.7 kilometre metro yaparak tarihi bir rekor kırdı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamada 2019 yılında İmamoğlu'nun göreve gelir gelmez, durmuş ya da yapımına hiç başlanmamış hatları hangi seviyede devraldıklarını ve 5 yıl gibi bir zaman içerisinde hangi seviyelere getirdiğini gösteren bir harita paylaştı. Alpkökin haritanın altına şu notu düştü:

"2019 - 2024 ARASI METROLARDAKİ BAŞARI TABLOSUDUR BU HARİTA"

"Proje eksiklikleri ve uygunsuzluklara rağmen,

?Bazılarında kentin dinamiğine uymayan güzergah ve istasyon yerleri için proje çalışmalarının eksik olmasına rağmen,

Tüm yüklenicilere birikmiş borçların olmasına rağmen,

Hiçbir projenin bütçe ve finansının olmamasına rağmen,

Hatta finans ön görüşmelerinin dahi ilgili bankalar ile yapılmamasına rağmen,

Geoteknik olarak zor ve kritik bölgelerde iki yıla yakın yarım bırakılmış depreme dayanıksız tüneller ve kazılara rağmen,

Tüm projelerde sadece birkaç yüz çalışanın kalmasına rağmen,

Alt yüklenicilerin sözleşmelerinin iptal edilmiş ya da hiç yapılmamış olmasına rağmen,

Temin edilen kredilerin kullanımı için gereken kayıt amaçlı izinlerin aylarca bekletilmesine rağmen,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı yıllarca süren ve işletilmesi için İBB'ye devredilen hatların proje bedellerinin birkaç ayda İBB gelirlerinden aylık yüz milyonlarca TL olarak kesilmesine rağmen,

2019 - 2024 arası metrolardaki başarı tablosudur bu harita…

Pandemi, global ekonomik kriz ve deprem felaketinden bahsetmiyoruz bile..."

İstanbul'da İmamoğlu'nun yönetiminde Avrupa ve Asya yakasında metroların durumları  ise şöyle:

MAHMUTBEY - BAHÇEŞEHİR - ESENYURT METRO HATTI (18,1 KM)

2019 yılında yüzde "0 "olan bu hat 2024 yılı Mart ayında yüzde 36,5 seviyesine geldi.

KİRAZLI - HALKALI METRO HATTI (9.7 KM)

2019 yılında yüzde "4 " seviyesinde olan bu hat 2024 yılı Mart ayında yüzde 18.5 seviyesine geldi.

KABATAŞ - MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY  METRO HATTI (24,5 KM)

2019 yılında yüzde 70 olan bu hat 2024 yılı Mart ayında yüzde 98,7 seviyesine geldi.  Bu hattın Kabataş - Yıldız arasındaki yapım çalışmaları ise devam ediyor.

ATAKÖY - İKİTELLİ METRO HATTI (13.4 KM)

2019 yılında yüzde 36 seviyesinde olan bu hat 2024 yılı Mart ayında yüzde 100 seviyesine gelerek vatandaşların hizmetine açıldı.

EMİNÖNÜ - ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI (10.1 KM)

2019 yılında yüzde 58 seviyesinde olan bu hat 2024 yılı Mart ayında yüzde 100 seviyesine gelerek vatandaşların hizmetine açıldı.

RUMELİ HİSARÜSTÜ - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI (0,8 KM)

2019 yılında yüzde 26 seviyesinde olan bu hat 2024 yılı Mart ayında yüzde 100 tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

ÜMRANİYE - ATAŞEHİR - GÖZTEPE METRO HATTI (13 KM)

2019 yılında yüzde "4" seviyesinde olan bu hat 2024 yılı Mart ayında yüzde 80 seviyesine geldi.

DUDULLU - BOSTANCI METRO HATTI (14,3 KM)

2019 yılında yüzde 60 seviyesinde olan bu hat 2024 yılı Mart ayında yüzde 100 seviyesine gelerek vatandaşların kullanımına açıldı.

ÇEKMEKÖY - SANCAKTEPE - SULTANBEYLİ METRO HATTI (10.9 KM)

SAMANDIRA - SULTANBEYLİ ARASI (4.4 KM)

2019 yılında yüzde 4 seviyesinde olan bu hat 2024 yılı Mart ayında yüzde 89 seviyesine geldi.

KAYNARCA - PENDİK -TUZLA (13 KM)

2019 yılında yüzde " 1" olan bu hat 2024 yılı Mart ayında yüzde 63.50 seviyesine geldi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Yerel yönetim, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Raylı Sistem Hatları 2019'da 233 Kilometreyken İmamoğlu Döneminde 367 Kilometreye Çıktı - Son Dakika

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