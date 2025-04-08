İBB Genel Sekreteri Mahir Polat Hastaneden Cezaevine Geri Götürüldü - Son Dakika
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İBB Genel Sekreteri Mahir Polat Hastaneden Cezaevine Geri Götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilmiş ancak tekrar cezaevine götürüldü. Polat'ın tansiyonunun yüksek olduğu belirtilirken, acil sağlık müdahalesi gerektiği vurgulandı.

08.04.2025 17:45  Güncelleme: 17:50
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan bir dizi operasyonda "Kent Uzlaşısı" kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü. Mahir Polat'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini duyuran avukatı Erkam Erdem, cezaevine götürülüşünü de sosyal medyadan duyurdu. Erdem "Tansiyonunun 24 saat takibi için holter takılmış. Dosya yarına kadar Adli Tıp Kurumu'na gitmeyecek gibi görünüyor." dedi.

23 Mart'ta tutuklanan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, tutuklandığı günden beri Silivri'deki Marmara Cezaevi reviri başta olmak üzere çok kez muayeneye götürüldü. Tansiyonu 24-11'li değerleri görünce önce Silivri Devlet Hastanesi, ardından Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Polat'a anjiyo yapılmıştı. İstanbul Tabip Odası başta olmak üzere çok sayıda kuruluş, Mahir polat'ın değerlerinin hayati tehlike içerdiğini belirterek acil tahliye gerektiğini duyurmuştu.

Dün de Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Mahir Polat'la ilgili karar beklenirken ek bazı tahlillerin yapılmasının istendiği bildirildi. Bunun üzerine Polat yine hastaneye götürüldü. Avukatı Erkam Erdem, sevki, saat 15.00 sıralarında "Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkedileceği bilgisi gelmişti. Ancak şuan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde olduğunu ve burada çeşitli muayene ve tetkiklerin yapılmakta olduğunu öğrendik" şeklindeki paylaşımıyla duyurdu.

"Dosya yarına kadar Adli Tıp Kurumu'na gitmeyecek gibi görünüyor"

Erkam Erdem, 17.00 sıralarında da Mahir Polat'a holter takıldığını ve tekrar cezaevine götürüldüğünü şu paylaşımla duyurdu:

"Mahir Bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holter takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış. Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK'ya gitmeyecek görünüyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Genel Sekreteri Mahir Polat Hastaneden Cezaevine Geri Götürüldü - Son Dakika

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