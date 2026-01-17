Haliç'te Temizlik Çalışmaları: 2019'dan Bu Yana 228 Bin Dip Çamuru Berteraf Edildi

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'ne dökülen dere ağızlarında dip çamuru tarama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB'den yapılan açıklamaya göre 2019 yılından bugüne kadar Haliç'ten toplam 228 bin metreküp dip çamuru bertaraf edildi, yenilikçi yöntemlerle çamur birikiminin ve koku probleminin önüne geçildi.

İBB, Haliç ve çevresindeki derelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla bir bilgilendirme yaptı. bilgilendirmeye göre, İstanbul'a nefes aldırmayı hedefleyen temizlik çalışmalarında, 2019 yılından bugüne kadar toplam 228 bin metreküp dip çamuru bertaraf edilirken, yenilikçi yöntemlerle çamur birikiminin ve koku probleminin önüne geçildi. Konuya ilişkin bilgilendirme şöyle:

Haliç'in ekolojik dengesi koruma altına alınıyor

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'ne dökülen dere ağızlarında dip çamuru tarama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Modern gemi filosu ve yenilikçi yöntemlerle yürütülen çalışmalarda, Haliç'in ekolojik dengesi koruma altına alınıyor.

Haliç'i besleyen damarlarda yürütülen çalışmalarda 2025 yılı verileri dikkat çekiyor. Alibeyköy Deresi'nde uygulanan yenilikçi 'Geo-Tüp' yöntemi sayesinde 5 bin 410 metreküp dip çamuru susuzlaştırılarak alandan uzaklaştırıldı. Kağıthane Deresi'nde ise Ağustos-Aralık 2025 döneminde 2 bin 965 metreküp çamur temizliği gerçekleştirildi. Çalışmalarda; Kazar ve Yengeç tarama gemileri, amfibi araçlar ve sızdırmaz kamyonlardan oluşan büyük bir filo görev yapıyor.

"Batimetrik ölçümlerle anlık kontrol"

Kirlilikle mücadelede sadece fiziksel temizlik değil, bilimsel takip de ön planda tutuluyor. Batimetrik ölçümlerle derinlik seviyeleri periyodik olarak kontrol edilen Haliç'te, biriken dip çamuru anlık olarak izleniyor. Haliç genelinde koku oluşumuna sebebiyet verecek seviyede bir dip çamuru birikiminin bulunmadığı bilimsel haritalarla teyit ediliyor. 2019 yılından bugüne kadar toplam 228 bin metreküp dip çamuru yenilikçi yöntemlerle bertaraf ederken, koku probleminin önüne geçiliyor."