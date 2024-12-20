İBB, İşitme Engellilere Yönelik İşaret Dili Eğitimi Başlatıyor

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(İSTANBUL) İBB, işitme engellilerle iletişim alanındaki ihtiyaçlarına çözüm sunmak için işaret dili uzmanı yetiştirecek programını hayata geçiriyor. Temel seviyede Türk İşaret Dili (TİD) bilenler, 7 aylık ücretsiz eğitim sonunda tercümanlık yetkinliğine ulaşacak ve MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Beyoğlu ÖZGEM'de gerçekleşecek İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi için ön kayıt 20 Aralık'tan itibaren İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Müdürlüğü, Türk İşaret Dili'nin (TİD) yaygınlaştırılması, toplumda farkındalığı artırma açısından önemli önemli bir projeyi başlatıyor. İşitme engelli bireylerin iletişim kurma ve toplumsal hayata katılma sürecinde hayati bir öneme sahip işaret dilinin yaygınlaşası amacıyla İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi hayata geçiriliyor.

30 Aralık'ta başlıyor

Türkiye'nin işitme engellilerle iletişim alanındaki ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefleyen İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi, 30 Aralık 2024 - 22 Temmuz 2024 tarihleri arasında Beyoğlu ÖZGEM'de (Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri) yapılacak. Pazartesi ve Salı günleri saat 18.00-21.00 arasında düzenlenecek olan eğitim programı, 30 kişilik sınırlı kontenjan ile gerçekleşecek.

MEB onaylı sertifika

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, kapsamlı eğitim; katılımcıların Türk İşaret Dili (TİD) işaretlerini doğru bir şekilde öğrenmelerini, öğretme becerisi kazanmalarını ve gerektiğinde tercümanlık yapabilme yetkinliğine ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Program sonunda katılımcılar, MEB onaylı sertifika almaya kazanacak.

Kimler katılabilir?

Programa katılmak isteyenlerden en az ön lisans mezunu olması şartı aranıyor. Ayrıca MEB onaylı Türk İşaret Dili (120 Saat) sertifikasına sahip olması ve yapılacak mülakatı başarıyla tamamlanması gerekiyor. Beyoğlu ÖZGEM'de gerçekleşecek İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi için ön kayıt İstanbul Senin uygulamasından yapılabilecek.