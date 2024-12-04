İBB İştirakinde İzin Protestosu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç AŞ'nin DİSK Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikasına üye çalışanları, haftalık izinlerini bir güne düşüren şirket yönetimini protesto etti.

Ağaç AŞ yönetimi, yaklaşık bir ay önce çalışanların iki gün olan hafta sonu izinlerini bir güne düşürdü. Bu duruma tepki gösteren işçiler bir süre iş bırakma eylemi yaptı.

Eylemlerinden sonuç alamayan işçiler, bugün Saraçhane Parkı'nda toplanarak "İşçiyiz, kazanacağız." sloganları eşliğinde belediye binasının önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası İstanbul Büro Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Urel, işçilerin onayı olmadan alınan kararın geçersiz olduğunu, cumartesi günleri de izin yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Urel, İBB iştirak şirketlerinin Mart 2024 itibarıyla haftalık 40 saat çalışma uygulamasına geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Nisan 2024 itibarıyla Avrupa Yakası şantiyelerimizde 5 gün çalışma+2 gün izin uygulaması başlamıştır. Ancak aynı iş ve koşullarda çalışılmasına rağmen uygulama Anadolu Yakası şantiyelerinde hayata geçirilmemiştir. Sendikamız, bu ayrımcı uygulamaya karşı Ağaç AŞ ve İBB Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü ile görüşme yapmıştır. Bize dönüş yapan yönetim, 5+2 uygulamasını Avrupa Yakası şantiyelerinden de kaldırmıştır. Ağaç AŞ yöneticilerinin, 'İşçinin yazılı onayı olmadıkça esaslı değişikliklerin bir geçerliliği olmayacağı' yönündeki açık yasa hükmünden habersiz olduğu anlaşılmaktadır. Ağaç AŞ işçileri olarak, kazanılmış hakkımız olan haftalık izin günümüzün hukuk dışı yolla geri alınmak istenmesini kabul etmiyoruz."