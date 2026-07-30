İBB itfaiye ekipleri Gömeç yangınına takviye olmak için yola çıktı - Son Dakika
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İBB itfaiye ekipleri Gömeç yangınına takviye olmak için yola çıktı

İBB itfaiye ekipleri Gömeç yangınına takviye olmak için yola çıktı
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Türkiye'nin güney ve batısında orman yangınları devam ederken İBB, İstanbul İtfaiyesi ile takviye oldu. Balıkesir Gömeç'te devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere İstanbul'dan deneyimli 40 personel ve 16 araç/iş makinesi yola çıktı.

(İSTANBUL) Türkiye'nin güney ve batısında orman yangınları devam ederken İBB, İstanbul İtfaiyesi ile takviye oldu. Balıkesir Gömeç'te devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere İstanbul'dan deneyimli 40 personel ve 16 araç/iş makinesi yola çıktı.

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, Balıkesir'de çıkan orman yangını için yola koyuldu. 21 itfaiye eri, bakım onarım amirliğinden 3 kişi, Hızır Acil Ambulans ekibinden 4 kişi, itfaiye bakım onarım aracı, i tfaiye kamyonet aracı,1 Hızır Acil Ambulans, Sancaktepe, Ataşehir, Pendik ve Tuzla'dan 7'şer tonluk 4 su ikmal aracı bu gece yola çıktı.

Bilgilendirmeye göre, İBB'nin teyakkuza geçen ekipleri şöyle:

İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan; 28 personel, 4 itfaiye su ikmal aracı, 1 itfaiye kamyonet aracı, 1 itfaiye bakım onarım aracı, 1 Hızır Acil Ambulans,

İBB Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından; 7 personel, 1 dozer, 1 lowbed, 1 öncü araç, 2 arazöz,

İSKİ Genel Müdürlüğünden;

5 personel, 1 paletli loder, 1 TIR, 1 öncü araç, 1 su tankeri olmak üzere toplam 40 personel, 16 araç/iş makinesi Balıkesir orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Balıkesir Valiliği emrine görevlendirildi. İBB ekipleri bölgeye hareket etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB itfaiye ekipleri Gömeç yangınına takviye olmak için yola çıktı - Son Dakika

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