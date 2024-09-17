İBB, Kadıköy\'de Yeni Erkek Öğrenci Yurdunu İnşa Ediyor

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci yurtlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Kadıköy'de Caferağa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun yapım çalışmaları hızla sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz yıl Kadıköy'de hizmete açılan Zeren Ertaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun ardından yine Kadıköy'de bu kez erkek öğrenciler için yeni yurt projesinin çalışmalarını hızla gerçekleştiriyor.

Kadıköy'de bu kez erkek öğrenciler için

Kadıköy'deki yeni Caferağa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun inşaat çalışmaları İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Erkek öğrencilere barınma imkanı sunacak olan yurt, 87 erkek öğrenci kapasitesine sahip. Toplam 5 kattan oluşan yurt binasında; 20 adet 4 kişilik öğrenci odası, 1 adet 6 kişilik öğrenci odası ve 1 adet 1 kişilik engelli öğrenci odası bulunuyor.

İBB Caferağa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda çamaşırhane ve ütü odası, mescit, eğitim salonu, resim çizim atölyesi, spor salonu, yemekhane, kütüphane, TV dinlenme odası, bilgisayar odası ve hobi mutfağı gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor.

Mecidiyeköy'e de 326 öğrenci kapasiteli kız yurdu

İBB, aynı zamanda "Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi" projesinde yer alan Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun inşaat çalışmalarını da yürütüyor. Mecidiyeköy'de inşa edilen "Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu", 326 kız öğrenci kapasitesine sahip olacak.