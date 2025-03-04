İBB, Kocaeli Protokolünü Sonlandırdı ve Hafriyat Yönetimini Yeniden Düzenliyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içindeki hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının düzenli ve çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde gerekli düzenlemeler kapsamında, İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri arasında 2008 yılında imzalanan ve Kocaeli sınırları içinde hafriyat dökümü yapılmasını sağlayan protokolün sonlandırıldığını duyurdu. Öte yandan, bazı hafriyat kamyonu sürücülerinin gerçekleştirdiği yol kapatma eylemine ilişkin belediye ekiplerinin, emniyet güçleriyle koordineli olarak süreci takip ettiği ve trafik akışının normale dönmesi için gerekli önlemlerin aldığı belirtildi.

İBB, şehir içindeki hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının düzenli ve çevreye duyarlı şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda, 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda, İstanbul'da hafriyat döküm alanlarının etkin kullanımı ve denetimi konusunda düzenlemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kocaeli protokolü sonlandırıldı

Yapılan açıklamaya göre; İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri arasında 2008 yılında imzalanan ve Kocaeli sınırları içinde hafriyat dökümü yapılmasını sağlayan protokol, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Şile Sahilköy bölgesindeki rehabilitasyon sahasının yeterli kapasiteye sahip olması sebebiyle sona erdirildi.

Hafriyat kabul belgelerinin iptali

Protokolün sona ermesi ve İstanbul sınırları içinde yeterli döküm kapasitesinin oluşması nedeniyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, 08 Ekim 2024 itibarıyla Kocaeli sahalarına yeni Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atık Taşıma ve Kabul Belgesi düzenlenmesi durdurulmuştu. Mevcut belgelerin geçerliliği ise 5 aylık bir geçiş sürecinin ardından 25 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırıldı.

Çevresel ve şehir planlaması açısından alınan tedbirler

Yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin, şehir içi hafriyat hareketliliğini etkin şekilde takip edebilmek, denetim süreçlerini daha sağlıklı yürütmek ve sektörde adil rekabet koşullarını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtilirken, "İstanbul'daki döküm sahalarının yeterliliği göz önüne alındığında, il dışındaki sahalara yönlendirme yapılmasına gerek kalmamıştır" denildi.

Hafriyat kamyonu sürücülerinin yol kapatma eylemine ilişkin açıklama

Öte yandan, bugün bazı hafriyat kamyonu sürücülerinin gerçekleştirdiği yol kapatma eylemi nedeniyle şehir içi trafik akışında aksama yaşanmıştı. Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin, emniyet güçleriyle koordineli olarak süreci takip ettiği ve trafik akışının normale dönmesi için gerekli önlemleri aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, şehir planlaması, çevresel sürdürülebilirlik ve halk sağlığına öncelik veren bir anlayışla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hafriyat sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlarla iş birliği içinde, şehir içi atık yönetimi süreçlerinin en verimli şekilde yürütülmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" denildi.