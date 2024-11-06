İBB Kültür A.Ş.'den Ücretsiz Sanat Turları Arter'de Başlıyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.'nin ücretsiz rehberli sergi turlarını içeren programı Sanat Rotası'nın pusulası bu ay Arter'e dönüyor. Arter'de keyifli bir sanat yolculuğuna katılmak isteyenler, Radar Türkiye üzerinden kayıt yaptırabilecek.

İBB Kültür A.Ş.'nin daha önce İstanbul Modern'de düzenlediği ücretsiz sergi turları, sanatseverlere hem keyifli hem de öğretici anlar yaşattı. Sanatseverler için Sanat Rotası'nın şimdiki durağı ise Arter olacak. Sanatın tüm disiplinlerini kapsayan programıyla herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu sunan Arter'in güncel programında "Farz Et Ki Sen Yoksun", "Uçurtma Zamanı", "Karaya Çıkmak Yasaktır", "Göründüğü Gibi" ve "Islak Zemin" olmak üzere beş sergi bulunuyor.

Selen Ansen'in küratörlüğünü üstlendiği "Farz Et Ki Sen Yoksun" başlıklı sergi, bir koleksiyonerin hayalleri ve hayata geçirdikleri sonucunda farklı nesneler arasında kurulan yakınlıkların ve oluşturulan gövdenin bir mekan olarak ev içinden müzeye taşınmasının imkanlarını araştırıyor. 400'e yakın sanatçının yapıtlarının yanı sıra anonim eserler, seri üretimler ve muhtelif öğelere yer veren sergi, Arter'in dördüncü ve üçüncü kat galerilerine yayılıyor.

Gill Eatherley'nin küratörlüğünü üstlendiği "Uçurtma Zamanı" başlıklı sergi, Jackie Matisse'in uçurtmalarını tüm göz alıcılıklarıyla Arter'in yüksek ve alçak tavanlı, aydınlık ve karanlık farklı alanlarında ilk kez boylu boyunca sergileyerek, onlara iç mekanda bütünlüklü bir bakış sunuyor.

Arter'in bir diğer sergisi "Karaya Çıkmak Yasaktır" da Maaria Wirkkala tarafından 52'nci Venedik Bienali kapsamında Finlandiya Pavyonu için üretilirken, Arter'deki galeri mekanı için yeni dokunuşlarla tekrar yorumlanıyor. Wirkkala sergisinde kişisel tarihini ve anılarını bugün de güncelliğini koruyan toplumsal ve politik meselelerle bir araya getiriyor.

Şakir Gökçebağ'ın farklı zaman aralıklarında ürettiği yerleştirme, heykel ve fotoğraflarından oluşan "Göründüğü Gibi" başlıklı kişisel sergisi, 10 Kasım'a kadar Arter'de devam edecek. Gökçebağ'ın sıradan nesneleri ve tanıdık görüntüleri biçimsel manipülasyonlar yoluyla sıradışı hale getirme yöntemlerine toplu bir bakış sunan sergi, Arter'in ikinci katında ziyaretçilerini bekliyor.

Yasemin Özcan'ın Arter'deki "Islak Zemin" başlıklı kişisel sergisi ise pratiğinde seramik, fotoğraf, metin, video, ses ve performans gibi farklı mecra ve malzemelere yer veriyor. Sanatçının yeni üretimleri, daha erken tarihli yapıtlarıyla Eda Berkmen küratörlüğünde Arter'de buluşuyor.

Radar Türkiye uygulamasıyla ücretsiz kayıt

Arter'de düzenlenecek sergi turlarına katılmak isteyenler, Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt yaptırabilecek. Turlar, sınırlı kapasite ve belirlenen tarihler özelinde gerçekleşecek. Gelecek sergi turlarının duyuruları, 'www.kultur.istanbul' adresi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.