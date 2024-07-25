İBB Kültür A.Ş., Fortune 500 Türkiye 2023 listesine girdi

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki Kültür A.Ş., Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500 Türkiye 2023" listesine kültür sanat sektöründen giren tek şirket oldu. 2023 yılı cirosu 3,8 milyar TL olan Kültür A.Ş., İstanbul'un kültürel zenginliklerini koruma ve tanıtma konusunda kültür sanat sektörüne öncülük eden başarılı projeleriyle dikkati çekiyor.

Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi ve Türk Dünyası Kültür Mahallesi olmak üzere toplam 6 müzenin işletmeciliğini yapan İBB Kültür A.Ş., İstanbul'un kültürel mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturuyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Festival Park alanları, kamusal sergi alanı Taksim Sanat başta olmak üzere toplam 20 kültür merkezinin yönetimini üstlenen Kültür A.Ş., hem kendi organizasyonu olan etkinlikleri İstanbullularla buluşturmak da hem de bu mekanlarda farklı etkinlik firmalarına kiralama imkanı sunarak kültür sanat sektörünün gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Her yaş grubu için erişilebilir bir kültür sanat hizmeti sunan Kültür A.Ş., 2023 yılında bu doğrultuda şehrin meydanlarında, Müze Gazhane'de, İstanbul Kitapçısı şubelerinde ve yönetimi altında bulunan kültür noktalarına yayılan 2 bin 568 etkinlik organize etti ve toplamda 3 milyon 552 bin 372 katılımcıyı ağırladı. Bununla birlikte, yayıncılık, fuarcılık, açık hava reklamcılığı, emlak yönetimi ve teknoloji gibi geniş yelpazede faaliyet gösteren Kültür A.Ş., kitapseverlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alan İstanbul Kitapçısı'nı 27 şubeye çıkartarak İstanbul'un genelinde kültür noktaları oluşturdu.

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, Fortune dergisine verdiği ropörtajda, şunları dile getirdi:

"İşletmemizde bulunan 6 müze, sayısı 27'ye ulaşan İstanbul Kitapçısı şubeleri ve 20 etkinlik mekanının yönetimi ile etkinliklerin düzenlenmesine, açık alan reklamcılığından yayıncılığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyoruz. Yaratıcılığı merkeze alarak şehirdeki kültür-sanat yaşamına katkı sunarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde İstanbul'u ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyoruz. Sanatçılara ve sanatseverlere imkanlar yaratmak ve kültür sanatın herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak öncelikli hedeflerimizden."

İBB Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı Banu Saraçlar ise şöyle konuştu:

"İBB Kültür A.Ş.'nin Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 listesine girmesi, İstanbul'un kültür ve sanat alanındaki potansiyelini gözler önüne seren büyük bir gurur kaynağıdır. Kültürel mirası modern sanatla harmanlayarak vatandaşa doğrudan dokunan yenilikçi projeler geliştiren İBB Kültür A.Ş.'nin bu başarısı, aynı zamanda şehrimizin kültürel değerlerini ve yenilikçi vizyonumuzu uluslararası arenada temsil etme kararlılığımızın da bir yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de İBB ailesi olarak tüm şirketlerimizle el ele yürümeye, İstanbul'un kültürel dokusunu zenginleştirmeye ve küresel bir kültür merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

Fortune dergisinin yayınladığı "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" ilk 500 listesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden toplam 12 şirket yer aldı. "Performansı Yüksek Şirketler" 500 listesinde Kültür A.Ş.'nin yanı sıra İGDAŞ, İSPER, İSFALT, İSTAÇ, İSTANBUL ENERJİ, METRO İSTANBUL, KİPTAŞ, İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ, İSTGÜVEN, İSTANBUL HALK EKMEK ve İSTON da bulunuyor.