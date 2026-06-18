İBB davası sanığı Erhan Karal kaçırıldı - Son Dakika
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İBB davası sanığı Erhan Karal kaçırıldı

18.06.2026 14:06  Güncelleme: 15:07
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Silivri'deki İBB davasının tutuksuz sanıklarından Erhan Karal, Maltepe'de çocuklarıyla yürüyüş yaparken sahte plakalı araçla kaçırıldı. Avukatı olayı doğrularken, Kartal Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için kolluğa talimat verdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Silivri'de görülmeye devam eden 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, dün gece Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Avukatı Tayfun Taşlıoğlu'nun ANKA'ya verdiği bilgiye göre, olay Karaal'ın çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişilerce darp edilerek kaçırıldı. Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de olayı doğruladı ve şüphelilerin yakalanması için kolluk güçlerine talimat verildiğini belirttiler.

Silivri'de görülmeye devam eden 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, dün gece Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olaya ilişkin avukat Tayfun Taşlıoğlu da ANKA'ya bir açıklama yaptı ve şunları anlattı:

"Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleşiyor. Müvekkilim, çocuklarıyla birlikte sahilde yürümek için evinin önüne iniyor. Eşi yukarıda, kendisi ise apartmanın önünde bulunuyor. Çocukları yanındayken bir araç yanaşıyor. Araçtan inen kişiler, müvekkilimi başına vurup darp ederek zorla araca bindiriyor ve kaçırıyorlar."

"ARAÇ SAHTE PLAKALI"

Bunun üzerine ailesi hemen yakındaki Maltepe Polis Merkezi'ne gidiyor. Burada yapılan sorgulamalarda aracın yalnızca marka ve modeli görülebiliyor. Ancak şahısları teşhis edebilecek durumda değiller. Hem akşam karanlığı olması hem de olayın uzakta gerçekleşmesi ve çocukların küçük olması nedeniyle yüz eşkallerini tespit edemiyorlar. Buna rağmen aracın plakasını alabiliyorlar. Plaka sorgulandığında ise plakanın sahte olduğu ortaya çıkıyor.

Daha sonrasında konuyla ilgili hem nöbetçi savcılıkla gece boyunca görüşmeler yapıldı hem de İl Emniyet Müdür Yardımcılığı ile temas kuruldu. Ancak şu ana kadar sağlıklı bir bilgi, bir dönüş ya da müvekkilimin durumu hakkında herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Aradan yaklaşık 15-16 saat geçmiş olmasına rağmen aileye herhangi bir bilgi verilmiş değil.

"KİMSEYLE HUSUMETİ YOK"

Bize yöneltilen soruların başında, müvekkilimin herhangi bir husumetinin olup olmadığı geliyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla, ayrıca kendisiyle davaları nedeniyle yakın temas halinde olduğum için de söyleyebilirim ki; herhangi bir kişiyle husumeti olduğuna, tehdit edildiğine ya da rahatsız edildiğine ilişkin bir bilgimiz yok. Kendisi böyle bir endişe taşıdığını da bize hiç yansıtmadı. Ailesinin de bu konuda herhangi bir bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle olayın neden gerçekleşmiş olabileceğine dair şu aşamada sağlıklı bir tahminde bulunmak da mümkün görünmüyor.

Bu sabah öğrendiğimiz kadarıyla dosya hakkında gizlilik kararı verilmiş. Bunun, müvekkilimin İBB davasında sanık olmasıyla ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Ancak başka bir ihtimal de var. Belki emniyet bir veriye, bir bilgiye ya da bir sonuca ulaşmıştır ve buna bağlı olarak bir soruşturma yürütülüyordur. Ancak biz bunları bilmiyoruz. Gizlilik kararının neden verildiğine ilişkin henüz bir bilgi sahibi değiliz. Bu konuda da tatmin edici bir cevap alamadık"

"KARTAL'DA BİR SOKAKTA TELEFONUNUN KONUMU TESPİT EDİLDİ"

Telefonuyla ilgili olarak, dünden beri çeşitli uygulamalar üzerinden konum tespiti yapılmaya çalışıldığını da anlatan Taşlıoğlu şöyle devam etti:

"Telefon kapalı görünüyordu ve iPhone'un konum bulma uygulaması benzeri sistemlerle de herhangi bir tespit yapılamamıştı. Ancak tablet üzerinden yapılan takipte, bugün yaklaşık iki saat önce Kartal'da bir sokakta telefonun konumu tespit edildi. Bu bilgi derhal asayiş ekiplerine bildirildi. 'Konuya ilişkin konumu bu uygulama üzerinden tespit ettik' denilmesine rağmen, ekiplerin oraya gidip gitmediğini dahi bilmiyoruz. Hatta biz bu bilgiyi verdikten yaklaşık bir saat sonra bile bölgeye gidilmediğini öğrenmiştik. Bu nedenle sürecin oldukça atıl yürütüldüğünü düşünüyoruz."

Ayrıca kamera kayıtları da kolluk tarafından değil; olay yerindeki vatandaşların, komşuların, eşin, dostun ve çevredeki insanların çabalarıyla toplanmaya çalışılıyor. Kolluğun bu konuda yoğun ve etkin bir çalışma yürüttüğüne dair bir izlenimimiz bulunmuyor. Bu nedenle hem basını bilgilendirmek hem de anlam veremediğimiz bu atıl durumun nedenini kamuoyuyla paylaşmak istedik.

ayrıca müvekkilimin İBB davasında sanık olması nedeniyle, acaba bu durumun yürütülen çalışmaları etkileyen bir tarafı olup olmadığı sorusu da akıllara geliyor. Bu kadar isteksiz davranılmasının böyle bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyoruz. Elbette bunlardan emin değiliz.Soruşturmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin herhangi bir bilgi alamadığımız ve dosyada gizlilik kararı bulunduğu için net bir değerlendirme yapamıyoruz"

BAŞSAVCILIK: KOLLUĞA TALİMAT VERİLMİŞTİR

Olaya ilişkin Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de bir bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB davası sanığı Erhan Karal kaçırıldı - Son Dakika

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