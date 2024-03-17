İBB tarafından Maltepe Cumhuriyet Meydanı ve Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi açıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen Maltepe Cumhuriyet Meydanı ve Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı.

Maltepe Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen'i sahneye çağırarak kendisiyle güzel işler yapacaklarını kaydetti.

İmamoğlu, Köymen'in Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olarak seçileceğini söyledi.

Daha sonra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı sahneye çağıran İmamoğlu, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Seçimlere iki hafta kaldığını anımsatan İmamoğlu, "Vereceğiniz her oy değerlidir. Mutlaka gidip oy kullanacağız. 31 Mart'ta gücünüzü sonuna kadar kullanacaksınız." dedi.

İmamoğlu, seçmenin 2019'da kendisine "israfçılığa ve rantçılığa" son vermesi için yetki verdiğini, 5 yıldır 16 milyon İstanbullunun bu mesajını emir kabul ederek çalıştığını, İstanbul'un gündeminin artık çok değiştiğini söyledi.

Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nın ahenkli caddesi, kültür alanları, kitapçıları, oturma alanları ve amfileriyle İstanbul'un en çok konuşulan meydanlarından olacağını aktaran İmamoğlu, "Bu meydan düzenlemesi İstanbul'a her yönüyle örnek bir projedir. 20 bin metrekareyi aşan bu alan, modern bir meydanda olması gereken bütün niteliklerle donatıldı. Maltepe Meydanı bu bölgeye çok değer ve kalite katacak." diye konuştu.

İmamoğlu, Fındıklı Mahallesi'ne de çok fonksiyonlu bir sosyal merkez kazandırdıklarını, merkezin bölgeye önemli hizmetler sunacağını anlattı.

İmamoğlu, daha sonra sahneye çağırdığı çocuklarla açılışı gerçekleştirdi.

Şehit yakınları ve gazilerle iftar

İmamoğlu, Şişli'deki "Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar Programı"nda yaptığı konuşmada da vatan uğruna canını hiçe sayan aziz şehitlerin, kahraman gazilerin ailelerinin ailesi, kardeşlerinin kardeşi, çocuklarının ise kendilerine teslim edilen en değerli emanetler olduğunu söyledi.

Geçmişte yaşanan zorlukların farkına varılmazsa, bugünün kıymetinin bilinmesinin mümkün olmadığını belirten İmamoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Çünkü Çanakkale'de dünyanın en büyük donanmasına, 7 düvelden toplanmış gelmiş ordulara karşı verdiğimiz mücadelede o genç subay ve onun kahraman askerleri olmasaydı bugün burada bizim bu sofrayı paylaşıyor olmamız mümkün değildi." dedi.

İftara katılan gaziler, İmamoğlu'na plaket takdim etti.