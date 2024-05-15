İBB Meclisi, AK Parti\'li ilçe belediyelerine verilen taşınmazların tahsisini iptal etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, AK Parti'li ilçe belediyelerine verilen 3 taşınmazın tahsisi oy çokluğuyla iptal edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı üçüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, AK Parti'li Ümraniye Belediyesine verilen Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi ve Esenler Belediyesine verilen Adem Baştürk Kültür Merkezi ile Pendik Belediyesine verilen Kurban Kesim ve Satış Yeri'nin tahsislerinin iptal edilmesi görüşüldü.

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, tahsisler konusunun geçen dönemde de çok fazla gündeme geldiğini söyledi.

Üzülerek birkaç konuyu paylaşacağını açıklayan Okul, şöyle konuştu:

"Bu tahsisler konusu tabii çok netameli bir konu. Bu yeni dönemde CHP grubuyla yapmış olduğumuz görüşmede, kendilerine bu konunun siyaset üstü bir konu olması gerektiği, İstanbul halkının menfaatlerinin ön plana çıkması gerektiği noktasında bir uyarıda bulundum. Kendileri de olumlu bir şekilde bu konuda gayriresmi bir komisyon kurulup bununla alakalı bir çalışma yapılması konusunda bize bir teklifte bulundular. Tabii biz bunu olumlu karşıladık. Bununla ilgili birkaç arkadaşımıza görevlendirme yaptık. Komisyon daha ilk toplantısını yapmadan bu tahsislerin iptali konusu gündeme geldi. Bunu tabii anlamak mümkün değil."

CHP'nin yeni gündemde bir yumuşamayla, Türkiye'yi, İstanbul halkını bütün renkleriyle, siyasi kimlikleriyle kucaklama iddiasıyla ortaya çıktığını söyleyen Okul, "Böyle bir iddiayla ortaya çıktılar ama üzülerek şunu görüyorum, ne yazık ki 50 sene önceki CHP zihniyeti neyse bugün gelinen noktada da CHP zihniyeti aynen kalmış." ifadelerini kullandı.

İlçe belediyelerine verilen taşınmazların tahsislerinin iptaliyle ilgili üç gündem maddesi olduğunu hatırlatan Okul, "Tabii bunun bir tanesi Esenler Belediyesine ait Adem Baştürk Kültür Merkezi. Tabii bu da çok enteresan. İlk mecliste gündeme gelen Esenler'in. Tabii Esenler deyince aklımıza Sayın Belediye Başkanı Tevfik Göksu geliyor. Burada rövanşist, intikam alıcı bir yaklaşımla ilk mecliste, ilk toplantıda bunu gündeme getirmelerini de ben çok manidar buluyorum. Ne demokrasi anlayışına, ne halka hizmet noktasında hiçbir karşılığı olmayan bir yaklaşım. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Bunun hukuki sürecini bütün arkadaşlarımızla beraber yürüteceğiz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise Okul ile bir araya geldiklerini ve geçmiş dönemde AK Parti oylarıyla tahsis edilen yerlerin gündeme alınması ve bu konuda komisyon kurulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Sakalar, "Arkadaşlarımız, AK Parti tarafından görevlendirilen arkadaşları aradılar. Komisyondan haberleri olmadığı söylendi. Ben Zeynel Bey'i birkaç defa aradım ve iki hafta boyunca biz bu komisyona çağrı yapmamıza rağmen herhangi bir toplantı yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Esenler'deki kültür merkezinden bahseden Sakalar, "AK Parti grubu, bu komisyona hiç getirmeden uzlaşma dışı bir şekilde 27 Kasım 2019'da aralarında Esenler Belediyesi tarafından da kullanılmakta olan Adem Baştürk Kültür Merkezi olmak üzere pek çok taşınmazı buradan Mecliste, İBB ile hiç müzakere etmeksizin bir önergeyle çoğunluğuna dayanarak AK Parti'li belediyelere tahsis etmeye başladı." dedi.

İBB'nin her yere hizmet ettiğini anlatan Sakalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 99 tane daha tahsis dosyası var, bu şekilde Mecliste önergelerle alınmış ve bunların hepsini biz konuşmaya hazırız, konuşmak için de komisyona getireceğiz ama Meclisin başlamasına iki hafta kalmış, 'Bunları konuşalım.' dedik, konuşmadınız. Geçmişte de konuşmadınız. İsterseniz şu saatten sonra yine konuşuruz. Bizim malımızı bize verin. Büyükşehir'e bunları iade edin."

Tekrar söz alan Okul, "Ben bu açıklamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. 'Komisyon kurduk da komisyona gelmediniz.'... Yani bu şaka gibi. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bu bahsedilenler zaten 10 gün içinde gerçekleşen şeyler. Komisyon daha ilk toplantısını yapmadan bu tahsis konuları gündeme geldi. İkinci bahsedilen konu da 'İstanbul halkının hizmetine'... Sanki Esenler Belediyesindeyken İstanbul halkı buradan hizmet almıyor muydu? Tüm İstanbul halkı buradan gene hizmet alıyordu. Burada kimin malını kimden alıyorsunuz. Burada İstanbul halkının, Esenler halkının neticede hizmetine engel olunmuştur." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Esenler, Ümraniye ve Pendik belediyelerine verilen taşınmazların tahsisi oy çokluğuyla iptal edildi.