İBB Meclisi eylül oturumunda ulaşım ve Üsküdar seçimi tartışıldı - Son Dakika
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İBB Meclisi eylül oturumunda ulaşım ve Üsküdar seçimi tartışıldı

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İBB Meclisinin eylül ayı toplantılarının ilk oturumu, Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'de yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ulaşım zamlarına ve Üsküdar seçimine değinirken, CHP'li Ülkü İnanlı İmamoğlu davasının siyasi olduğunu iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin eylül ayı toplantılarının birinci oturumu yapıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıda soru önergeleri verildi.

Toplantıda daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, gündem dışı konuşma yaptı.

İstanbul'daki ulaşım ve trafik sorununa değinen Gökkuş, ulaşımı yönetmenin yalnızca yeni zam tarifesi hazırlamak olmadığını söyledi.

Gökkuş, ulaşımda işletme maliyetlerini doğru yönetmenin, araçları zamanında yenilemenin, bakımını düzenli yapmanın önemli olduğunu belirterek, ulaşımda sefer sürekliliğinin sağlanması ile yatırımların planlanan zamanda bitirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ulaşım zamlarının kolaycı gelir yöntemine dönüştürülmemesi gerektiğine işaret eden Gökkuş, "İşletme verimliliği artırılsın, otobüs ve metrobüs filosunun bakım ve yenileme ihtiyacı karşılansın, raylı sistem yatırımları hızlandırılsın. İstanbul'un ulaşım sorunu reklamla değil doğru planlama ve güçlü uygulamayla çözülür." dedi.

Gökkuş, İBB'de mevcut işleyişi devam ettirme çabasının olduğunu fakat büyüyen ihtiyaçları karşılayacak bütüncül planlama ve bu planı sahaya indirecek güçlü uygulama iradesinin yeterince görülmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul'un geleceği, günü kurtaran yönetim anlayışına bırakılamaz. Bu şehir, nüfus artışını ve altyapı ihtiyacını önceden hesaplayan, yatırım önceliklerini açıkça belirleyen, kaynak, proje ve takvimi aynı programda buluşturan bir yönetim anlayışı bekliyor. Biz, yönetimin her soruna merkezi idareyi işaret ederek sorumluluktan uzaklaşmasını da doğru bulmuyoruz. Yetkiniz varsa sorumluluğunuz da vardır. Bütçeniz varsa öncelik belirleme yükümlülüğünüz de vardır. İstanbullunun beklentisi, kurumlar arası tartışma değil sonuçtur."

" Üsküdar, artık sürekli tartışma ve suçlamayla değil hizmetle anılmalıdır"

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine değinen Gökkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üsküdar Belediye Meclisi, yasal usuller çerçevesinde toplanmış, gizli oyla seçim yapılmış ve sonuç ortaya çıkmıştır. Demokrasi, yalnızca kazanılan seçimin sonucuna saygı göstermek değildir, kaybedilen seçimin sonucunu da hukuk içinde karşılayabilmektir. Üsküdar, artık sürekli tartışma ve suçlamayla değil hizmetle anılmalıdır. Belediye meclis üyelerinin iradesine yönelik ithamları geride bırakıp Üsküdarlıların ulaşım, temizlik, kentsel dönüşüm ve sosyal hizmet beklentilerini karşılamaya dönmeliyiz."

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının iddianamesine de değinen Gökkuş, "İstanbul'un kaynakları belli kişilere, şirketlere veya siyaseti dizayn etmek için değil 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için vardır. Hesap vermek, kamu görevi üstlenen herkesin sorumluluğundadır. Biz, siyasi kavga değil şeffaf yönetim, peşin hüküm değil açık hesap, bahane değil belge istiyoruz. Gerçeği mahkeme ortaya çıkaracaktır ancak İstanbul'un parasının hesabını sormak da bu Meclisin görevidir." diye konuştu.

Gökkuş'un konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının siyasi olduğunu iddia etti.

Veremeyecek hiçbir hesaplarının olmadığını öne süren İnanlı, mahkemede sanıkların belgeleriyle iddialara cevap verdiklerini kaydetti.

Mecliste daha sonra AK Parti'li ve CHP'li Meclis üyeleri karşılıklı konuşmalar yaptı.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantı, gündem dışı konuşmalarla devam etti.

Gündem maddesi tekliflerinin ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardındanf toplantı sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisi eylül oturumunda ulaşım ve Üsküdar seçimi tartışıldı - Son Dakika

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