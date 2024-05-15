İBB Meclisi, FSM Vakıf Üniversitesine yapılan taşınmaz tahsisini iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Meclisi, FSM Vakıf Üniversitesine yapılan taşınmaz tahsisini iptal etti

İBB Meclisi, FSM Vakıf Üniversitesine yapılan taşınmaz tahsisini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Vakıf Üniversitesine 25 yıllığına verilen taşınmazın tahsisini iptal etti. AK Parti grubunun 'hayır' oyunu karşı oy çokluğuyla alınan kararla tahsis iptal edildi. Ayrıca, Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) yapılan taşınmaz tahsis kararı da iptal edildi.

15.05.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Vakıf Üniversitesine 25 yıllığına verilen taşınmazın tahsisi, AK Parti grubunun "hayır" oyunu karşı oy çokluğuyla iptal edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı üçüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İBB tarafından 2010'da Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki eski Fatih Belediye Başkanlığı binasının FSM Vakıf Üniversitesine 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin iptal edilmesi görüşüldü.

Hukuk Komisyonu Üyesi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, CHP grubunun, FSM Vakıf Üniversitesi ile ilgili yanlış bir bilgiye sahip olduğunu söyledi.

Üniversitenin, başta Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı olmak üzere Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa vakıfları tarafından kurulan bir üniversite olduğunu dile getiren Kaynar, şöyle konuştu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan bir üniversitedir. Burada Fatih Sultan Mehmet ismi neyi çağrıştırıyor onu bilmiyorum ama niye böyle davranıyorlar bu üniversiteye? Bu üniversite her ne kadar vakıf üniversitesi olarak gözükse de bir kamu üniversitesidir. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan bir vakfın üniversitesidir. Bu vakıf üniversitesine bu bina 2010'da tahsis edilmiş, yaklaşık 14-15 senedir üniversite bu yeri kullanıyor ve 10 yıllık tahsis süresi daha var. Bu süre bitmemiş durumda. Tutup burayı bu üniversiteden tahsisini iptal ederek almak, aynı zamanda bir kamu hizmetinin engellenmesi, ortadan kaldırılması anlamına da gelecektir. FSM Üniversitesi bu milletin malıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın adını yaşatan bu üniversiteye ve bu vakfa bu kötülüğü yapmayın."

Hukuk Komisyonu Üyesi olan CHP'li Meclis Üyesi Batuhan Ersoy ise tahsis iptalinin, Hukuk Komisyonunca uygun görüldüğünü söyledi.

İlgili konu kapsamında görüşlerinin temel dayanağının Sayıştay raporu olduğunu belirten Ersoy, "(Komisyon) kararının muhalefet şerhinde de her ne kadar ilgili kuruluşun 'kamu idaresi' tanımına girdiği muhalefet tarafından belirtilse de Sayıştay raporunda alenen şu ifadelerle bu söyleme cevap verilmektedir. 'Vakıf üniversiteleri 2547 sayılı kanun çerçevesinde kanunla kurulan kamu tüzel kişileri olsa da kamu idaresi değildir.' Kamu idaresi olarak iddia edilen ilgili vakıf üniversitesinden aramızdan mezun olan var ise kamu idaresinde ne kadar bedel ile nasıl bir hizmet alarak mezun olduğunu, bu konuda Meclisi aydınlatmalarını rica ediyorum. Yine kamu idaresi olarak iddia edilen vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti başkanının kim olduğunu ve heyet üyelerinin de belirli siyasi gruplarla hareketli olduğunu hatırlatıyorum. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu sözlerini de tekrar hatırlamakta fayda buluyorum. 'Adama, kişiye, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti. İBB'ye ve İstanbullulara hizmet dönemi başlayacak.'" ifadelerini kullandı.

"Bu iş böyle giderse bu varacağınız nokta çok iyi bir nokta olmayacaktır"

Tekrar söz alan Muhammet Kaynar, "Komisyon üyesi arkadaşımızın konuşmasını dinleyince bir defa daha üzüldük maalesef. O da şu; Demek ki bu vakıfların mütevellisinde kim olduğuna bakılarak bu kararlar veriliyor. Bu da Büyükşehir Belediyesinin hangi tür bir mekanizmayla karar aldığını ve nasıl bir tavır sergilediğini de ortaya koyuyor aslında. İlçe belediyelerinin başkanı AK Parti'li ise başka, CHP'li ise başka davranılır. Vakfın mütevelli heyetindeki kişilerden birisinin siyasi görüşü başkaysa, o vakfa karşı düşman ama onun siyasi görüşü CHP'ye yakınsa o zaman yandaş vakıf olur. Bu iş böyle giderse bu varacağınız nokta çok iyi bir nokta olmayacaktır." dedi.

Kaynar, bahsedilen raporun Sayıştay'ın dairelerinin ya da genel kurulunun verdiği bir karar olmadığını, denetçi tarafından hazırlanan bir rapor olduğunu belirtti.

"Bizim böyle bir partizan anlayışımız yok"

Hukuk Komisyonu Başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi ise "Bizim böyle bir partizan anlayışımız yok. Her şey usulüne uygun olsun istiyoruz. Nitekim şimdi Muhammet Bey, buranın bir kamu kurumu olduğunu söylüyor. Herhalde ben yarın gidip kaydımı yaptırsam ücretsiz olarak eğitim hizmetinden yararlanabileceğim burası bir kamu kurumuysa... Bahse konu vakıf üniversitesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine tabi mi, değil mi? Tabiyse eğer 29. maddesine göre vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına arazi ve tesis tahsis edilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor mu, gerekmiyor mu?" diye sordu.

Talebine rağmen Muhammet Kaynar'a tekrar söz hakkı verilmeden geçilen oylamada, üniversiteye taşınmaz tahsisi kararı oy çokluğuyla iptal edildi.

TÜGVA'ya yapılan tahsis de iptal edildi

Mecliste, Fatih Kariye Mahallesi'nde Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA), binanın tadilatı ve bakımının vakıf tarafından yapılması kaydıyla 25 yıllığına kullanım hakkı verilen taşınmazın tahsis kararı da oy çokluğuyla iptal edildi.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, AK Parti, İstanbul, Gençlik, Türkiye, Vakıf, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi, FSM Vakıf Üniversitesine yapılan taşınmaz tahsisini iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:47:16. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Meclisi, FSM Vakıf Üniversitesine yapılan taşınmaz tahsisini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement