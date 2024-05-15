İBB Meclisi, FSM Vakıf Üniversitesine yapılan taşınmaz tahsisini iptal etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Vakıf Üniversitesine 25 yıllığına verilen taşınmazın tahsisi, AK Parti grubunun "hayır" oyunu karşı oy çokluğuyla iptal edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı üçüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İBB tarafından 2010'da Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki eski Fatih Belediye Başkanlığı binasının FSM Vakıf Üniversitesine 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin iptal edilmesi görüşüldü.

Hukuk Komisyonu Üyesi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, CHP grubunun, FSM Vakıf Üniversitesi ile ilgili yanlış bir bilgiye sahip olduğunu söyledi.

Üniversitenin, başta Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı olmak üzere Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa vakıfları tarafından kurulan bir üniversite olduğunu dile getiren Kaynar, şöyle konuştu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan bir üniversitedir. Burada Fatih Sultan Mehmet ismi neyi çağrıştırıyor onu bilmiyorum ama niye böyle davranıyorlar bu üniversiteye? Bu üniversite her ne kadar vakıf üniversitesi olarak gözükse de bir kamu üniversitesidir. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan bir vakfın üniversitesidir. Bu vakıf üniversitesine bu bina 2010'da tahsis edilmiş, yaklaşık 14-15 senedir üniversite bu yeri kullanıyor ve 10 yıllık tahsis süresi daha var. Bu süre bitmemiş durumda. Tutup burayı bu üniversiteden tahsisini iptal ederek almak, aynı zamanda bir kamu hizmetinin engellenmesi, ortadan kaldırılması anlamına da gelecektir. FSM Üniversitesi bu milletin malıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın adını yaşatan bu üniversiteye ve bu vakfa bu kötülüğü yapmayın."

Hukuk Komisyonu Üyesi olan CHP'li Meclis Üyesi Batuhan Ersoy ise tahsis iptalinin, Hukuk Komisyonunca uygun görüldüğünü söyledi.

İlgili konu kapsamında görüşlerinin temel dayanağının Sayıştay raporu olduğunu belirten Ersoy, "(Komisyon) kararının muhalefet şerhinde de her ne kadar ilgili kuruluşun 'kamu idaresi' tanımına girdiği muhalefet tarafından belirtilse de Sayıştay raporunda alenen şu ifadelerle bu söyleme cevap verilmektedir. 'Vakıf üniversiteleri 2547 sayılı kanun çerçevesinde kanunla kurulan kamu tüzel kişileri olsa da kamu idaresi değildir.' Kamu idaresi olarak iddia edilen ilgili vakıf üniversitesinden aramızdan mezun olan var ise kamu idaresinde ne kadar bedel ile nasıl bir hizmet alarak mezun olduğunu, bu konuda Meclisi aydınlatmalarını rica ediyorum. Yine kamu idaresi olarak iddia edilen vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti başkanının kim olduğunu ve heyet üyelerinin de belirli siyasi gruplarla hareketli olduğunu hatırlatıyorum. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu sözlerini de tekrar hatırlamakta fayda buluyorum. 'Adama, kişiye, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti. İBB'ye ve İstanbullulara hizmet dönemi başlayacak.'" ifadelerini kullandı.

"Bu iş böyle giderse bu varacağınız nokta çok iyi bir nokta olmayacaktır"

Tekrar söz alan Muhammet Kaynar, "Komisyon üyesi arkadaşımızın konuşmasını dinleyince bir defa daha üzüldük maalesef. O da şu; Demek ki bu vakıfların mütevellisinde kim olduğuna bakılarak bu kararlar veriliyor. Bu da Büyükşehir Belediyesinin hangi tür bir mekanizmayla karar aldığını ve nasıl bir tavır sergilediğini de ortaya koyuyor aslında. İlçe belediyelerinin başkanı AK Parti'li ise başka, CHP'li ise başka davranılır. Vakfın mütevelli heyetindeki kişilerden birisinin siyasi görüşü başkaysa, o vakfa karşı düşman ama onun siyasi görüşü CHP'ye yakınsa o zaman yandaş vakıf olur. Bu iş böyle giderse bu varacağınız nokta çok iyi bir nokta olmayacaktır." dedi.

Kaynar, bahsedilen raporun Sayıştay'ın dairelerinin ya da genel kurulunun verdiği bir karar olmadığını, denetçi tarafından hazırlanan bir rapor olduğunu belirtti.

"Bizim böyle bir partizan anlayışımız yok"

Hukuk Komisyonu Başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi ise "Bizim böyle bir partizan anlayışımız yok. Her şey usulüne uygun olsun istiyoruz. Nitekim şimdi Muhammet Bey, buranın bir kamu kurumu olduğunu söylüyor. Herhalde ben yarın gidip kaydımı yaptırsam ücretsiz olarak eğitim hizmetinden yararlanabileceğim burası bir kamu kurumuysa... Bahse konu vakıf üniversitesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine tabi mi, değil mi? Tabiyse eğer 29. maddesine göre vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına arazi ve tesis tahsis edilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor mu, gerekmiyor mu?" diye sordu.

Talebine rağmen Muhammet Kaynar'a tekrar söz hakkı verilmeden geçilen oylamada, üniversiteye taşınmaz tahsisi kararı oy çokluğuyla iptal edildi.

TÜGVA'ya yapılan tahsis de iptal edildi

Mecliste, Fatih Kariye Mahallesi'nde Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA), binanın tadilatı ve bakımının vakıf tarafından yapılması kaydıyla 25 yıllığına kullanım hakkı verilen taşınmazın tahsis kararı da oy çokluğuyla iptal edildi.