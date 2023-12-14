 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB Meclisi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki boğulma olayıyla ilgili soru önergesini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Meclisi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki boğulma olayıyla ilgili soru önergesini kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun'un, İBB'nin Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki yüzme havuzunda temmuzda yaşanan boğulma olayıyla ilgili soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Olayın eğitmen eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Uygun, İBB yetkililerinin ailenin acısını paylaşmak ve çözmek adına hiçbir adım atmamasını eleştirdi.

İBB Meclisi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi\'ndeki boğulma olayıyla ilgili soru önergesini kabul etti
14.12.2023 - 17:33,
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun'un, İBB'nin Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki yüzme havuzunda temmuzda yaşanan boğulma olayıyla ilgili soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan Uygun, İBB'nin Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki yüzme havuzunda yaşanan boğulma olayına değindi.

Olayın eğitmen eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Uygun, şöyle konuştu:

"Boğulma hadisesi sonrası personel işe alma ve seans kapatma yetkisi olmayan, daha birkaç gün önce göreve gelen, üstelik olay saatinde izinli olan tesis amirine tenzilirütbe yapılmış, kabul görmeyince de işten çıkartılmıştır. Bu durum kurumda vicdanları yaralamış, karar sonrası tesisler müdürü ve bir bölge şefi emekliliklerini isteyip kurumdan ayrılmışlardır. Spor İstanbul Genel Müdürü (Renay Onur) ve ilgili birim müdürleri kendi ifadeleriyle 'İBB'den gelen baskılardan kurtulmak için' sorumluluğu olmayan birini ekmeğinden etmekten geri durmamıştır."

İBB'nin bir tesisinde boğulma hadisesinin yaşandığını ve bir gencin maalesef hayatını kaybettiğini dile getiren Uygun, "Biz olayın ilk anından itibaren ailenin yanında yer almaya çalıştık. Bu konuyu siyaset üstü tutmaya çalıştık. Peki, sorumlulardan hesap sorulmasını bir tarafa bırakın, İBB adına hiçbir yönetici, aileye başsağlığına gitmemiştir. İBB yetkilileri, ailenin acısını paylaşmak ve çözmek adına hiçbir adım atmamıştır. Bu kadar mı insani değerlerden uzaklaştınız? Genç kardeşimizin ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum. Konunun takibinde olacağımızın bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

Uygun, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Boğulma hadisesi sonucu bir gencin hayatını kaybetmesi kadar önemli bir olay sonrasında sorumluluktan kaçıp tesis amirinin amir yardımcılığına düşürülmesi, sizce konuyu hafife almak değil midir? Tenzilirütbeyi kabul etmeyen tesis amirini işten atarak konuyu çözmüş oluyor musunuz? Yaşanan boğulma hadisesinin birinci derece sorumlusu olan genel müdürü ve birim müdürlerini görevden almayı düşünüyor musunuz? Personel yetersizliğini gidermek için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Personel maaşları için düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Spor İstanbul havuzlarını tamamen kapatıp İstanbul'a yakışmayan bu durumdan kurtulmayı düşünüyor musunuz?"

Soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

İBB'ye bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ne üye olan lise 4. sınıf öğrencisi Emirhan Erdönmez (17), 4 Temmuz'da kompleksteki yüzme havuzuna girmiş, bir süre sonra hareketsiz halde bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hidayet Türkoğlu, Spor, İstanbul, Belediye, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki boğulma olayıyla ilgili soru önergesini kabul etti - Son Dakika


17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları karar Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları karar
17:54
Savcının odasında fotoğraf çektiren Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti Savcının odasında fotoğraf çektiren Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02
AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu

Son Dakika
17:54 Savcının odasında fotoğraf çektiren Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
15:45 Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve iki kişiye ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:08:19. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Meclisi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki boğulma olayıyla ilgili soru önergesini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement