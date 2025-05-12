İBB Meclisi'nde İhalelerde Usulsüzlük İddiaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Meclisi'nde İhalelerde Usulsüzlük İddiaları

İBB Meclisi toplantısında, AK Parti'li üye usulsüzlük tespitlerini açıkladı, denetim raporlarını vurguladı.

12.05.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin ihaleleri gündeme geldi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda gündem dışı konuşma yapan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, önceki dönemde 5 sene denetim komisyonu başkanlığı yaptığını söyledi.

Bu 5 senelik raporlarda, belediyenin yaptığı yüzlerce usulsüzlüğü tespit ettiklerini belirten Kaynar, "Bunların hepsi belediyede mevcut, bu raporlarımız. Bu dönemde de denetim komisyonu üyesi olarak görev yaptım. Burada söyleyeyim, 98 adet ihaleyle ilgili bizim usulsüzlük tespitimiz var. İETT ile ilgili 20, İSKİ ile ilgili 9 adet dosyada usulsüzlük tespitleri vardır." dedi.

Kaynar, mevcut İBB yönetiminin belediyenin sayısız kez denetlendiğini ve hiçbir usulsüzlüğün tespit edilmediğini iddia ettiğini vurgulayarak "Şu anda İBB'yle ilgili yapılmakta olan soruşturmanın ana konusu, ana dayanağı mülkiye müfettişleri tevdi ve MASAK raporlarıdır. İhalelerde yapılan usulsüzlükler raporlarda mevcuttur. Bunlar, belediyenin tozlu raflarında kalmayacaktır." diye konuştu.

Belediyenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerinden seçme usulü ile incelenen dosyalar kapsamında bazı tespitlerde bulunduklarını aktaran Kaynar, "İhalelerde, ihale konusu işin gerektirdiği yeterlilik şartları dışında, sadece ihaleyi alan firmanın katılabileceği şartlar konularak rekabet engellenmiş. İhaleler piyasa şartlarına göre çok düşük artırım oranlarıyla yapılmış, kanunda belirtilen ilkelere uygun olarak yapılmadığı için belediye zarara uğratılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynar, şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi, 768 Ada, 4 ve 5 parsel üzerinde bulunan zemin+2 Katlı iş merkezinin zemin katındaki 2 bin 600 metrekare kullanım alanlı taşınmazın spor tesisi olarak 1 yıl süreyle kiraya verilmesi işinin ihalesi 27 Mart 2024 tarihinde yapılmış, ihaleye tek firma katılmıştır. İşin ihalesinin 7 milyon 850 bin TL artı KDV yıllık kira bedeliyle MARS Sportif Tesisler İşletmeciliği AŞ'ye yapılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. Oy çokluğu olmasının nedeni geçen seneki encümende bizim meclis üyelerimizin de olmasıdır. İhale, muhammen bedel üzerinden sadece binde 6 artırım yapılarak sonuçlandırılmıştır. İhaleye tek katılımcı katılmış, ihale için 'Vergi dairesine kayıtlı sportif faaliyet gösteren en az 10 şubesinin olması' şartı aranmıştır. Bu şart sebebiyle ihale tek firmanın katılımıyla, binde 6 oranında artırım yaptırılmıştır."

Eyüpsultan Cezri Kasım Mahallesi'ndeki 620 metrekarelik taşınmazın restoran ve kafe olarak 3 yıl süreyle işletilmesi işi ihalesinin 27 Mart 2024'te yapıldığını aktaran Kaynak, ihaleye tek firma katıldığını, 3 yıl için 7 milyon 300 bin lira artı KDV bedelle AKKO Park Gıda ve Turizm AŞ'ye verildiğini, tek firmanın katıldığı ihalede muhammen bedel üzerinden sadece yüzde 1 artırım yapıldığını kaydetti.

Kaynar, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki 5 bin 443 metrekarelik alanın restoran ve kafe olarak kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işinin 09 Ekim 2024'te ihale edildiğini ve ihaleye tek firma katıldığını belirterek buna benzer toplamda 22 ihale tespit ettiklerini dile getirdi.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise denetim komisyonu raporlarının AK Parti ilçe belediyelerinden de geldiğini, onları da incelediklerini vurgulayarak "AK Parti ilçe belediyelerinde hep 3, 4 aynı firmanın katılıp hep tek firmanın aldığı 1'den fazla ihale var. Tesadüfe bakın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

AK Parti, istanbul, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Kaynar, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde İhalelerde Usulsüzlük İddiaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

08:11
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
07:35
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
07:31
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 08:21:37. #7.12#
SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde İhalelerde Usulsüzlük İddiaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.