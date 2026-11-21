Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütçe görüşmelerinde İBB Meclisi YENİ Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, fon krizinin faturasının 176 milyar 525 milyon olduğunu söylerken "176 milyar bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olsaydı başkanım anlattınız ya kamuya yaptığınız belediyeye gençlere yaptığınız yardımlar. Biz ne yaparmışız? Kişi başı 20.000 destek veriyoruz. Genç üniversite diye 176 milyarla 8.8 milyon İstanbullu öğrenciye destek verirmişiz. Emekliye 10.000 lira pazar desteği veriyoruz ya, 176 milyarla 17.6 milyon emekliye pazar desteği verilirdi." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 2027 yılı bütçe görüşmelerinde kürsü konuşmasını yapan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı Fon krizinin kamuya zararını açıkladı. İnanlı kürsü konuşmasında şunları söyledi:

"ÜLKEDE SOYULMAYAN KURUM KALMADI"

"Fon soygununun kamuya açık kaynaklardaki millete faturası. Fon vurgunun kamuya zararı. Katılım ev, Emlak Katılım Birleşmesi, Katılım ev hisse alımı, Takasbank, Türkiye Sigorta, Ziraat İşsizlik Fonu, Halkbank toplam 176 milyar 525 milyon. Peki 176 milyar kamu zararı değil mi? Bu 176 milyar İBB'nin elinde olsaydı fonda yok etmeseydiniz kamuyu bu kadar zarara uğratmasaydınız ne yaparmışız? 176 milyar bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olsaydı başkanım anlattınız ya kamuya yaptığınız belediyeye gençlere yaptığınız yardımlar. Biz ne yaparmışız? Kişi başı 20.000 destek veriyoruz. Genç üniversite diye 176 milyarla 8.8 milyon İstanbullu öğrenciye destek verirmişiz. Emekliye 10.000 lira pazar desteği veriyoruz ya, 176 milyarla 17.6 milyon emekliye pazar desteği verilirdi. Evlilik desteği 40.000 lira çift başı veriyoruz ya biz. Bu 176 milyar, devlet kamu zararı yaratmasaydı ve bizim gibi kullansaydı bütçeyi gençlere emeklilere verseydi 4 milyon 400 bin çifte destek verecekti. Otobüs diyorlar ya otobüs. Bu bize verilmeyen kredilerde işte zarar ettirilen bu 176 milyarla fonda yok edilen bu 176 milyar kaç tane otobüs alınıyormuş? 12 metrelik otobüsten 2026 fiyatı 17 milyon. 10 bin 352 adet otobüs alırmışız. 10 bin 352 adet. İşte memleketi getirdiğiniz hal bu. Aynen. Ülkede soyulmayan kurum kalmadı kardeşim."