İBB Meclisi'nde MHP ve BBP Ayrı Grup Kurma Kararı - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde MHP ve BBP Ayrı Grup Kurma Kararı

İBB Meclisi\'nde MHP ve BBP Ayrı Grup Kurma Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşiminde MHP ve BBP ayrı grup kurma kararlarını açıkladılar. AK Parti kadrolarından olan 5 meclis üyesi MHP grubuna geçerken 2 meclis üyesi de BBP grubunu kurdu.

18.04.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşiminde gerçekleşen oturumda MHP ve BBP ayrı grup kurma kararlarını açıkladılar. İBB Meclisinde Ak Parti kadrolarından olan 5 meclis üyesi MHP grubuna geçerken 2 meclis üyesi de BBP grubunu kurdu.

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarının ikinci bileşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumu sırasında MHP ve BBP de ayrı grup kurma kararlarını açıkladı. Seçimlere AKP listelerinden giren MHP'li meclis üyeleri Kürşat Kaşıkçı, Şule Hayal, Orkun Ayhan, Mehmet Celep ve Lokman Savaş kendi gruplarına geçti. Meclis üyeleri Osman Tüfekçi ve Dursun Çağlayan da BBP grubunu oluşturdu. BBP'nin daha önce mecliste grubu bulunmuyordu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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