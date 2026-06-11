İBB Meclisi'nde Şeffaflık Eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, belediye yönetimine şeffaflık ve hesap verebilirlik eleştirisinde bulundu.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbullulara "Şeffaf olacağız ve hesap vereceğiz" diyerek yola çıkan bir karakterin, güç eline geçince bu sözleri yerine getirmediğini söyledi.

CHP'li İBB yönetiminin, 21 Kasım 2019'da "İstanbul'un tüm büyük ihalelerini canlı yayında vereceğiz ve katılım konusunda önemli adımlar atacağız." dediğini hatırlatan Türkyılmaz, bu sözün ardından 7 yıl geçtiğini ve yüzlerce büyük ihale yapıldığını, sadece ikisinin canlı yayınlandığını anlattı.

Şeffaflık adına yöneltilen sorulara da cevap verilmeyen bir yönetim gördüklerini aktaran Türkyılmaz, "Faaliyet raporu verilerine göre hızla çözülmeyip ilgili birimlere aktarılan vatandaş talep sayısı 2018'e göre 28 kat düşmüş. 2018'de 5 milyon kişi, talep ve öneride bulunurken bugün 1 milyona düşmüş. Yani vatandaş cevap alamadığı için güven ve itimadını da kaybetmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Türkyılmaz, bugüne kadar İBB Meclisinde 650 soru önergesinde bulunduklarını, bunların üçte ikisinin cevaplanmadığını belirtti.

"Şeffaflık" vadedenlerin, Başkanlık makamı dururken otel localarında görüşmeler yaptığını, kameraları kapattığını ve sinyal kesici cihazlar kullandığını ifade eden Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milyarlarca liralık metro yatırımlarının ve ihalelerin, belediye makamları dururken İstanbul Spor Kulübünde, Meridyen otelde, şahsi firmaların merkezinde görüşülmesi ve kayıt dışı bir sistem kurulması şeffaflığınızın tabutuna son çiviyi de çakmıştır. Bütün bunlar bir araya geldiğinde, artık mesele bir iletişim sorunu olmaktan çıkmış, bir yönetim anlayışı ve karakter meselesine dönüşmüştür. Tilki horozlarla dostluk kurduğunda, kümesle ilgili mutlaka bir planı vardır, bugün bu planlar ayan beyan ifşa olmuştur."

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun bir söyleşisinde, "Sınıfın en yaramazıydım. En arkada otururdum. Öğretmen 'konuşma' dediğinde üstüme alınmaz, duvara bakardım." dediğini aktaran Türkyılmaz, "7 yıldır aslında yaşananların özeti tam da budur. Hesap sorduk, uyardık, 'yanlış' dedik, 'denetim' dedik, duvara baktınız. Biz uyardıkça deve kuşu misali başınızı kuma gömdünüz." ifadelerini kullandı.