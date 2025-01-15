İBB Meclisi'nde Taşınmaz Satışı Kabul Edildi - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde Taşınmaz Satışı Kabul Edildi

İBB Meclisi, AK Parti'nin 'hayır' oyuna rağmen taşınmaz satışını oy çokluğuyla onayladı.

15.01.2025 22:17
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, farklı ilçelerde mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların satışı, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Pendik ve Ümraniye'de konut, ticaret ve turizm alanları ile küçük sanayi alanlarının satışı gündeme geldi.

Gündem maddesiyle ilgili söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, bu dosyanın toplu gayrimenkul satışından oluştuğunu söyledi.

Kaynar, "CHP muhalefetteyken hiçbir taşınmazın satışına 'evet' oyu vermezken, şimdi bu gündem maddesinde 4 bin 772 metrekare toplam alanı olan 21 adet taşınmaz satılıyor. Ayrıca yine 18 numaralı maddede 13 adet taşınmaz satılıyor. 1361 metrekare de onlar. Bugün İBB'nin 6 bin 133 metrekare taşınmazının satışına karar veriyoruz. Geçen dönem 3 milyon 294 bin 821 metrekare, bu dönem de 2024 yılı mart ayından bu tarafa bugünkünü de eklediğimizde 516 bin 234 metrekare olmak üzere toplam 3 milyon 810 bin metrekare taşınmaz satışı yapmış oluyorlar. Gayrimenkul satışına karşı olan CHP, 3 milyon 810 bin metrekare taşınmaz satıyor. Bu durum, 'Seçimden önce başka, seçildikten sonra başka' olan tavrın çok net ve açık örneğidir." ifadesini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise "CHP, Muhammet Bey'in 'Seçimden önce başka, seçimden sonra başka' dediği süreçte şöyle bir siyaset ortaya koydu. Eğer o dönemde o arsaların satışına CHP 'evet' demiş olsaydı, para dizilere, filmlere, birtakım cemaatlere, vakıflara gidecekti. Şimdi bu dönemde para metrolara, yaşam vadilerine, kreşlere, kent lokantalarına gidiyor." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada taşınmaz satışları, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan, Avcılar Firuzköy Mahallesi'ndeki isimsiz yolların; "Antik Sokağı", "Aziz Sancar Caddesi", "Bathonea Caddesi", "Kültür Sokağı", "Liman Sokağı", "Mozaik Sokağı", "Özlem Türeci Sokağı", "Sarnıç Sokağı", "Tahsin Salihoğlu Caddesi", "Uğur Şahin Sokağı", "Mehmet Taşdelen Caddesi " ve "Adasu Sokağı" olarak isimlendirilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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