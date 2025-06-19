İBB Meclisi'nde Ulaşım Sorunları Tartışıldı - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde Ulaşım Sorunları Tartışıldı

19.06.2025 19:25
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İBB Meclisi, İstanbul'un ulaşım sorunları için çeşitli soru önergelerini kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul'un ulaşım sorunlarına ilişkin soru önergeleri verildi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Çimen, 2019'dan bu yana CHP'li İBB yönetimi tarafından, Sancaktepe'nin trafik sorununu çözmeye yönelik herhangi bir somut projenin hayata geçirilmediğini söyledi.

İlçede trafiğin adeta kaosa dönüştüğünü kaydeden Çimen, "Önceki dönemde iptal edilen, ardından bu dönem 'Yeniden başlatıldı.' diye duyurulan Yenidoğan Metro Hattı için 5 yıldır neden kayda değer hiçbir ilerleme sağlanamamıştır? Hattın hangi aşamada olduğu ve ne zaman tamamlanacağı konusunda kamuoyuna neden açık ve net bilgi verilmemektedir? Samandıra otoban üzerinde, Borusan ve Bahçeşehir Koleji önünde bulunan ve yıllardır yarım bırakılan araç geçişinin olduğu üst geçiş yolu projesi neden tamamlanmamıştır? Sancaktepe'nin kalbi konumundaki Sarıgazi merkezindeki trafik çilesi, her gün binlerce vatandaşımızı mağdur etmektedir. Bu bölgeye dair bir çözüm vizyonunuz var mıdır, yoksa Sarıgazi de diğer mahalleler gibi ihmal listesinde midir?" sorularını sordu.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ataşehir'deki halin taşınmasına ilişkin soru önergesi

AK Parti'li Meclis Üyesi Serdar Orhan, Ataşehir'de İBB tarafından vaat edilen İçerenköy Spor Tesisi inşaatının yaklaşık 3 yıldır çok yavaş ilerlediğini belirterek, tesisin ne zaman tamamlanıp hizmete açılacağını ve hangi spor branşlarında hizmet vereceğini sordu.

Orhan, Göztepe-Ataşehir- Ümraniye Metro Hattı kapsamında Barbaros Mahallesi girişindeki alanın çalışmalar tamamlanmasına rağmen hala trafiğe açılmadığını belirterek, "Su Deposu mevkisindeki metro çıkışı İnönü Mahallesi kısmı da henüz faaliyete geçmemiştir. Ayrıca bu bölgedeki şantiye kalıntıları da ortadan kaldırılmadığı için hem görüntü hem de trafiği etkileyecek durumda kalmıştır. Bu duraklar ne zaman açılacak, trafik ne zaman rahatlatılacaktır? Tuzla Hali tamamlanmadığı ve Ataşehir Hali taşınmadığı için Ataşehir'de ağır vasıtalar yoğunluk oluşturmaktadır. Halin ne zaman tamamlanacağı ve Ataşehir'in bu yükten ne zaman kurtulacağı açıklanacak mıdır? Örnek Mahallesi ile Ümraniye sınırı arasındaki dere yatağı için vaat edilen yürüyüş yolu ve yeşil alan projesi ne zaman hayata geçirilecektir?" sorularını yöneltti.

Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

UTK kararlarının uygulanmasına yönelik soru önergesi

AK Parti'li Meclis Üyesi Hüseyin Gündoğdu, İstanbul'un her geçen gün derinleşen bir trafik sorunu ile karşı karşıya olduğunu, bu sorunun çözümü için AK Partili ilçe belediyelerinin kendi imkanlarıyla Ulaşım Master Planları ve Trafik Dolaşım Planları hazırlayarak İBB'ye sunduğunu söyledi.

Gündoğdu, Bağcılar Belediyesince üniversitelerle birlikte hazırlanan ve İBB ile mutabık kalınan Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararlarının alındığını, bu kararların hayata geçirilmek üzere İBB'nin ilgili birimlerine iletildiğini, ancak maddi yetersizlik gerekçesiyle uygulamaya konulmadığını dile getirdi.

İBB yönetiminin kültürel etkinlik ve reklam harcamalarına 13 milyar lirayı aşan bütçe ayırırken, trafik düzenlemeleri için kaynak bulamamasıyla İstanbul halkını mağdur ettiğini kaydeden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"İstanbul genelinde alınmış ancak uygulanmayı bekleyen kaç UTK kararı vardır? Bağcılar Belediyesi ile mutabık kalınarak alınan UTK kararlarının uygulamaları ne zaman başlayacaktır? 2019 ve öncesi dönemle kıyaslandığında, trafik hizmetleri için İBB bütçesinden ayrılan pay ne kadardır? Bağcılar Meydanı'nın düzenlenmesi projesine ilişkin bugüne kadar hangi adımlar atılmıştır? Projenin başlama ve tamamlanma tarihleri belirlenmiş midir? Bağcılar Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi projesi hangi aşamadadır, ihalesi yapılmış mıdır, temel atma tarihi var mıdır? Bağcılar'da 2019-2025 arasında kentsel dönüşüm kapsamında kaç riskli bina yıkılmış, kaç konut dönüştürülmüştür?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde Ulaşım Sorunları Tartışıldı - Son Dakika

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