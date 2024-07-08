İBB Meclisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin tahsisini iptal etmeyi görüşecek

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisine belediye yönetimince sunulan "Başkanlık ek teklifleri" arasında, 6 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin tahsisinin iptali de yer alıyor.

Bugün başlayacak İBB Meclis toplantılarında, belediye yönetimi tarafından sunulan "Başkanlık ek teklifleri" görüşülecek.

Bunlar arasında 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığının kullanımına tahsis edilen, İstiklal Caddesi'ndeki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi hakkındaki teklif de bulunuyor.

İlk tahsisten sonra 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eski dokusu gözetilip restore edilen, içerisinde 110 kişilik tiyatro salonu, 97 kişilik cep sineması, sergi ve çok amaçlı salonu bulunan kültür merkezi, Beyoğlu Kültür Yolu etkinliklerinde de kullanıldı.

Tahsis süresi 2023'te dolan merkezin Bakanlık tarafından kullanımı, mecliste alınan kararla 5 yıllığına uzatılmıştı.

Diğer tahsis iptalleri

Çatalca'da bulunan, 2016'da bir vakıfla yurt olarak kullanımı için yapılan protokolün 2019'da iptali ile ilçe belediyesinin kullanımına verilen İBB'ye ait binanın tahsis kararının da meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda 2015'te Lale Vakfı'na yapılan tahsis ile Pendik dolgu alanı otopark tahsisinin iptalinin, ayrıca Sultangazi, Güngören, Eyüpsultan, Bağcılar ile Bahçelievler'de bulunan, İBB'ye ait taşınmazlar hakkında önceki dönemli tahsis kararlarına yönelik tekliflerin toplantıda konuşulması planlanıyor.

Bu teklifler, meclisteki görüşmelerin ardından oylanıp karara bağlanacak.