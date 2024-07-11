İBB Meclisinde Kentsel Dönüşüm Tartışması - Son Dakika
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İBB Meclisinde Kentsel Dönüşüm Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları üzerine çıkan tartışmada meclis üyeleri birbirlerine saldırdı. Tartışma sonucunda meclis oturumuna ara verildi.

11.07.2024 19:51  Güncelleme: 20:51
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde kentsel dönüşüm çalışmaları üzerinden başlayan tartışmada meclis üyeleri bir birlerinin üzerine yürüdü ve kısa süreli itiş kakış yaşandı. Çıkan tartışma sonucunda Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan meclis oturumuna 15 dakika ara verdi. Aslan, partilerin grup başkanlarını odasına çağırdı.

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.  Mecliste gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyesi Elif Fındıkoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm üzerine konuştu. Fındıkoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, KİPTAŞ ve hükümet eliyle İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm faaliyetlerini anlattı. Gökkuş'tan sonra söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcanın ise depreme yönelik çalışmaların siyaset üstü bir konu olduğunu belirtip, " Bahçelievler'de durduk yere binalar yıkılıyor" demesi üzerine Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler'in 60-70 yıllık bir yerleşim yeri olduğunu ifade ederek, bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin en fazla kentsel dönüşüm yapılan ilçelerinden olduklarını söyledi. Bahadır, konuşması sırasında CHP'li Grup Sözcüsü Özcan'ın araya girmesi üzerine, "Gencay Bey, Bahçelievler'de dinlemeyi öğrenmedi, burada da öğrenmedi" dedi. Tartışma üzerine meclis oturumunu yöneten Başkan Vekili Aslan, Bahadır'ın mikrofonunu kapattırdı.

Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan: "Ben ona haddini bildiririm"

Karşılıklı sataşmalar üzerine araya giren Meclis Başkan Vekili Aslan, CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ve AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'dan gruplarını sakinleştirmeye çalışmasını istedi. Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın "Arkadaşlar ben Meclis Başkanıyım. Bu kürsüde her meclis üyesinin hakkını korumak benim görevimdir. Siz bana müsaade edin ben ona haddini bildiririm. Ama siz benim adıma konuşmaya başlamayın, ayıptır. Ben kimsenin hakkını kimseye yedirtmem" demesi üzerine tartışma alevlendi. Ayağa kalkan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Aslan'a ifadelerinin yakışıksız olduğunu belirtirken çok sayıda meclis üyesi AKP sıraları önünde toplanarak tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan, oturuma ara vererek grup başkanvekillerini odasına davet etti.

"Meclis başkanı özür diledi"

Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından meclis tekrar toplandı. Meclis 1. Başkan Vekili Aslan Meclis Başkanı olarak görevinin hakareti engellemek ve düzeltmek olduğunu ifade ederek, "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi. Aslan'ın konuşmasının ardından oturum kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: ANKA

İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisinde Kentsel Dönüşüm Tartışması - Son Dakika

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