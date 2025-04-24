İBB Medya AŞ Başkanının Avukatı Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ongun'un avukatı Serkan Günel, bu sabah gözaltına alındığını duyurdu. Serkan Günel sabah saat 07.00'de sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: "İBB'ye yönelik operasyonda Murat Ongun'un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum!

Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!"

Günal'ın gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.