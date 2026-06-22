İBB Müdürü Kaçırıldı, 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İBB Müdürü Kaçırıldı, 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İBB Müdürü Kaçırıldı, 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
22.06.2026 15:08
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Erhan Karaal, 300-500 kg altın talep edilerek kaçırıldı; 12 kişi gözaltına alındı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılmasının ardından gözaltına alınan 2'si kadın 12 kişi adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Erhan Karaal polise verdiği ifadede şüphelilerin "Sen Kültür A.Ş.'nin başındaki kişisin sende para vardır" diyerek önce 300 kilogram ardından da 500 kilogram altın istediklerini söylediği öğrenildi. Şüphelilerin yurtdışından aldıkları talimatla Karaal'ı evininin önünden kaçırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Maltepe'de 4 gün önce saat 21.30 sıralarında kaçırıldıktan sonra kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gözaltına alınan 2'si kadın 12 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Çevik Kuvvet polislerinin eşliğinde 2 ayrı araca bindirilen şüpheliler Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADESİ HASTANEDE ALINDI: 'BİRKAÇ OTOMOBİL DEĞİŞTİRDİK'

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Erhan Karaal'ın ifadesi tedavi gördüğü hastanede alındı. Erhan Karaal ifadesinde "Sahile gidecektik. Bu nedenle aşağı indim. Onu beklerken, yanıma yaklaşan kişiler beni zorla bir otomobile bindirdiler. Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

ÖNCE 300 SONRA 500 KİLOGRAM ALTIN NEREDE DİYE SORMUŞLAR

Şüphelilerin kaçırıldığı süre boyunca kendisini sürekli darbettiğini anlatan Karaal'ın ifadesinin devamında "Bana 'Sen Kültür A.Ş.nin başındaki kişisin, sende çok para vardır' diyerek önce 300 kilo daha sonra 500 kilo altın istediler. Bana bu altınların yerini sordular. Onlara böyle bir miktarda altının bende olmadığını söylediğimde inanmayarak beni sürekli dövdüler. Beni öldürecekler diye çok korktum" dediği öğrenildi. Erhan Karaal'ın ifadesini alan polislere zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan şüphelilerin yakın zamanda kendisini öldürmeye hazırlandıklarını tahmin ettiğini söylediği de belirtildi.

'BENİ BALIKESİR'DEN ÇAĞIRDILAR'

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Karaal'ın başında beklerken tabancayla yakalanan İ.A. ise kaçırma olayının detayından haberdar olmadığını belirterek "Beni Balıkesir'den çağırdılar. Gelince önce bir bungalov evde ardından başka bir evde kaldım. Daha sonra gelen talimat üzerine yanıma yemek ve su alarak mağdurun tutulduğu yere gittim. Orada beklerken polisler gelip beni yakaladı." dedi.

TALİMATIN YURTDIŞINDAN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis soruşturmasında Erhan Karal'ı kaçıran kişilerin kimliklerinin belirlendiği öğrenildi.Yurtdışından aldıkları talimatla eylemi gerçekleştirdikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Müdürü Kaçırıldı, 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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