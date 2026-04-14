İbb'nin 44 Yıllık Zabıta Müdürü Nazan Başelli Görevine Döndü

14.04.2026 13:45  Güncelleme: 14:42
(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 44 yıldır görev yapan ve son olarak Anadolu Yakası Zabıta Müdürü olarak hizmet veren Nazan Başelli, 338 günlük hukuki sürecin ardından görevine döndü. Başelli, mesaisine yeniden başladı.

"İBB Davası"nda verilen ara kararla tahliye edilen İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, düzenlenen törenle görevini devraldı. Törene, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Recep Korkut ve Remzi Albayrak ile Zabıta Dairesi Başkanı Metin Alper de katıldı. Başelli, mesai arkadaşları tarafından alkış ve çiçeklerle karşılandı."

"Alnım ak, başım dik"

338 gün sonra yeniden görevinin başına geçmenin gururunu yaşadığını belirten Başelli, törende yaptığı konuşmada liyakat ve adalet vurgusu yaptı:

"Bu kurumun kapısından ilk gün nasıl bir inanç ve azimle girdiysem, son bir yıl ve bugün de benim nezdimde farksızdır. Alnım ak, başım dik, vicdanım hiçbir lekeyle gölgelenmeden, huzur doluyum. Bugün bedenen sizin yanınızda olsam da, kalbim Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Silivri Cezaevi'nde özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen tüm arkadaşlarımladır. En kısa sürede onların da özgürlüklerine kavuşacaklarına kalben inanıyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha inançlı ve daha kararlı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Başelli, törenin ardından mesaisine yeniden başladı.

Kaynak: ANKA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
