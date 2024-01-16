 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB'nin Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi Trafik Yoğunluğu Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

İBB'nin Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi Trafik Yoğunluğu Oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kadıköy'de yapılan Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi çalışması nedeniyle Bağdat Caddesi'nin girişi trafiğe kapatıldı. Bu durum bölgede yoğun trafik oluşmasına sebep oldu ve araçlar Koy Yolu Sokak'a yönlendirildi.

İBB\'nin Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi Trafik Yoğunluğu Oluşturdu
16.01.2024 - 14:01,  Güncelleme: 14:06
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Kadıköy'de yaptığı Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi çalışması bölgede trafik yoğunluğu oluşturdu.

İBB tarafından başlatılan Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi çalışması kapsamında, Bağdat Caddesi'nin girişi araç trafiğine kapatıldı.

Bölgede yoğun trafik oluşurken araçlar Koy Yolu Sokak'a yönlendirildi.

İBB Cep Trafik uygulamasından, "Trafiğe Etkisi: Yüksek" uyarısıyla yapılan duyuruda, "Kadıköy ilçesi Bostancı metro istasyonu Bağdat Caddesi girişi, çevre düzenlemesi nedeni ile tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı Koy Yolu Sokak üzerinden yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Ulaşım, İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi Trafik Yoğunluğu Oluşturdu - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:34:56. #1.13#
SON DAKİKA: İBB'nin Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi Trafik Yoğunluğu Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement