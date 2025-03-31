İBB'nin 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği' Ramazan Bayramı'nı Şenlendiriyor - Son Dakika
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İBB'nin 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği' Ramazan Bayramı'nı Şenlendiriyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı kapsamında düzenlediği 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği' ile İstanbulluları ağırlamaya devam ediyor. Şenlikte çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve konserler ile dolu dolu bir bayram programı sunuluyor.

31.03.2025 13:06  Güncelleme: 14:32
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan Bayramı 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği'yle İstanbulluları ağırlamayı sürdürüyor. Dün Saraçhane İBB yerleşkesinde gündüz süren çocuk etkinlikleri, akşam saatlerinde ise İlber Ortaylı ve Nezih Başgelen'in "Nerede O Eski Bayramlar?" adlı söyleşisiyle devam etti. 9 gün sürecek "Özgürlük ve Demokrasi Şenliği"nin ilk günü olan 30 Mart'ta (dün) Saraçhane Parkı, çocuklara özel hazırlanan etkinliklerle şenlendi. 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği'nde her yaştan İstanbullu, keyifli anlar geçirdi.

İBB, Ramazan Bayramı 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği'yle İstanbulluları ağırlamayı sürdürüyor. Dün Saraçhane İBB yerleşkesinde gündüz süren çocuk etkinlikleri, akşam saatlerinde ise İlber Ortaylı ve Nezih Başgelen'in "Nerede O Eski Bayramlar?" adlı söyleşisiyle devam etti.

"Nerede o eski bayramlar"

Etkinlikte tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, akşam saatlerinde ise Saraçhane İBB Yerleşkesi'nde Nezih Başgelen'in moderatörlüğündeki "Nerede O Eski Bayramlar" başlıklı söyleşiye katıldı.Ortaylı, söyleşide bayram geleneklerinin tarihsel süreç içindeki değişimini dile getirdi. Kuşaklar arasındaki farklılıklara değinen Prof. Dr. İlber Ortaylı, çocukluğundaki bayramlardan söz etti ve bayramda İstanbul'un tarihi bölgelerinde yürüyerek gezilebilecek rotalardan da örnekler verdi. "Nerede O Eski Bayramlar" başlıklı söyleşinin tamamlanmasının ardından saat 20.15'te ise CRR Türk Müziği Orkestrası ve Sufle konserleriyle şenlik sürdü.

Bayramın ikinci günü de dopdolu

Şenliğin ikinci günü olan 31 Mart'ta Saraçhane Parkı, çocuklara özel hazırlanan etkinliklerle şenlenmeye devam edecek. Oyun parkurlarından illüzyon gösterilerine, kukla tiyatrosundan atölye çalışmalarına kadar birçok içerikle çocuklar, hem eğlenmeyi hem de öğrenmeyi sürdürecek. Birbirinden eğlenceli etkinliklerle bayram coşkusu tüm hızıyla devam edecek. Çocuklara özel yüz boyama, sirk, palyaço gibi etkinliklerle aileler, çocuklarıyla birlikte dolu dolu bir gün yaşayacak. Balkan esintilerini Saraçhane'ye taşıyan "Kolektif İstanbul" ile her yaştan İstanbullu anın tadını çıkaracak. Kolektif İstanbul saat 20.15'de sahne alacak.  Türk Rap'inin sevilen ismi "Kamufle"yle de 21.30'de sevenleriyle buluşacak.

Şenlik devam ediyor

Şehirde kaliteli vakit geçirmek isteyen İstanbullular için 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği' devam ediyor. Bayramın üçüncü günü olan 1 Nisan'da da İBB Saraçhane Parkı'nda yüz boyama, balon katlama, bubble show, sirk, Karagöz gösterisi gibi etkinlikler her yaştan misafirlerini bekliyor. Saraçhane Otoparkı'nda da saat 20.15'te ses sanatçısı Çağlar Fidan ve kemençe sanatçısı Derya Türkan, saat 21.30'da ise dupduru sesiyle dinleyicileri büyüleyen Ezgi Aktan sahnede olacak. Birbirinden keyifli konserlerle müzikseverler bayramın tadını çıkaracak.

1 Nisan Salı Programı

19.00: Söyleşi – Bayramın Tadı: Kahve, Lokum, Şekerlemeler

Konuşmacı: A. Çağrı Başkurt, Moderatör: Aliye Gümüş

20.15: Çağlar Fidan & Derya Türkan – Konser

21.30: Ezgi Aktan – Konser

İBB mekanlarında doyasıya eğlence

Saraçhane'nin yanı sıra, İBB mekanları olan Artİstanbul Feshane, Müze Gazhane, Çubuklu Silolar ve Dijital Deneyim Merkezi'nde yapılacak atölyeler, Karagöz gösterileri, konserler ve kukla gösterileriyle İstanbullu minikler doyasıya eğlenecek, öğrenecek ve oynayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'nin 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği' Ramazan Bayramı'nı Şenlendiriyor - Son Dakika

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