İBB'nin Yurt Davası Mahkemeden Reddedildi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) AKP'nin yönettiği dönemde Başakşehir'de Bilim ve İnsan Vakfı'na devredilen yurt için açılan dava, mahkemece reddedildi. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "Son anda davaya bakan hakim davadan alındı ve karar duruşmasına yeni bir hakim atandı. Atanan yeni hakim, hiçbir gerekçe göstermeden davayı reddetti" diyerek tepki gösterdi.

Mülkiyeti İBB'ye ait olan ve AKP yönetimi döneminde bedelsiz olarak Bilim ve İnsan Vakfı'na devredilen yurt için KİPTAŞ, dava süreci başlatmıştı. Davada KİPTAŞ aleyhine bir gelişme yaşandı. Genel Müdür Ali Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi duyurdu ve "Hukuk herkese lazı?m" diyerek şu tepkiyi gösterdi:

"İstanbullular olarak bugün yine hukuki bir garabete tanıklık ettik. Yurtların cemaat ve vakıflara değil, ihtiyaç sahibi tüm gençlere ayrımsız hizmet eden kurumlara kazandırılması için hukuki mücadele veriyoruz ancak engellemelerle karşılaşıyoruz. Geçmiş KİPTAŞ yönetimi tarafından Bilim ve İnsan Vakfı'na önce çok düşük bedelle kiralanan ardından bedelsiz olarak tahsis edilen Başakşehir'deki yurt binasının tahliyesi için açtığımız haklı davamız, dosya içindeki tüm bilirkişi raporları lehimize olmasına rağmen bugün mahkemece reddedildi. Konu İBB ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu olunca hukuk normlarının dışında ve keyfi kararlar almak normalleştiriliyor. Kişi ve kuruma göre değil, adaletin simgesi olan Themis heykelindeki gibi gözlerin kapalı olmasını, tarafsız, hukuka uygun kararlar alınmasını bekliyoruz.

"Hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden bir dava nasıl reddedilir"

Göreve geldiğimizde kamu adına açtığımız bu davada süreç titizlikle yürütülürken son anda davaya bakan hakim davadan alındı ve karar duruşmasına yeni bir hakim atandı. Atanan yeni hakim, hiçbir gerekçe göstermeden davayı bugün reddetti. Yani bu yurdun İstanbul halkı yerine bahsi geçen vakıfta kalmasını uygun gördü. Soruyoruz: Hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden bir dava nasıl reddedilir? Anlamakta güçlük çekiyoruz; Anadolu'dan kısıtlı imkanlarla üniversite öğrenimi için İstanbul'a gelen gençlerin barınma ihtiyacını karşılayan bu yurtların belirli vakıf ve cemaatlerin ticaret ve ideolojisine hizmet etmesine nasıl onay verilir? Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yanlış olduğunu düşündüğümüz karardan dönüleceğini umut ediyoruz. Bu yurt binalarının bazı kesimlere değil; ihtiyaç duyan tüm gençlerimize hizmet etmesi için mücadelemize yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz."