İBB, Okul Öncesi Eğitim için Kısa Mola Merkezleri Açıyor - Son Dakika
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İBB, Okul Öncesi Eğitim için Kısa Mola Merkezleri Açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4-6 yaş arası çocuklar için Kısa Mola Merkezlerini hayata geçirerek öğretici oyun grupları düzenliyor. Merkezler, çocukların gelişimini desteklerken ailelere de dinlenme imkanı sunuyor.

11.12.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
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(İSTANBUL)- Okul öncesi çocuklara eğitim fırsatı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvamız İstanbul, daha çok çocuğa erişebilmek için Kısa Mola Merkezlerini hayata geçirdi. Merkezlerde, 4-6 yaş arası çocuklara 2'şer saatlik öğretici oyun grupları düzenleniyor. Kısa Mola Merkezlerine başvurular 'İstanbul Senin' uygulaması ile ilgili merkezden yapılabilecek.

İBB 4-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitim imkanı sunduğu Yuvamız İstanbul, Kısa Mola Merkezlerini hayata geçirdi. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ve herhangi bir kurumdan kreş hizmetine ulaşamayan 4-6 yaş arasındaki çocuklar için 2'şer saatlik oyun grupları düzenleniyor.

"Çocuklar oyuna aileler molaya"

Yuvamız İstanbul öğretmenleri tarafından düzenlenen oyunlar sayesinde çocukların zihinsel, fiziksel ve beceri odaklı gelişimlerine destek verilmesi amaçlanıyor. Kısa molalar sayesinde ise aileler kendilerine zaman ayırabilme fırsatını yakalayabiliyor. Kısa Mola Merkezleri ilk etapta; Ümraniye Aşağıdudullu, Esenyurt Sultaniye, Eyüpsultan Akşemsettin, Fatih İskenderpaşa, Pendik Çamlık, Çekmeköy Hamidiye olmak üzere 6 merkezde hayata geçti. Merkezlerin sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kısa Mola Merkezlerine başvurular her çarşamba günü, İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınıyor. Ayrıca ilgili merkezler üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, Okul Öncesi Eğitim için Kısa Mola Merkezleri Açıyor - Son Dakika

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