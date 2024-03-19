İBB Özel Yetenek Hazırlık Kursu Spor Akademileri İçin Başlıyor

Spor İstanbul'un, spor akademilerine girmek isteyen öğrenciler için düzenlediği İBB Özel Yetenek Hazırlık Kursu başlıyor.
Spor alanında kariyer yapmak isteyen 17 yaş üstü öğrencileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) ile Spor Bilimleri Fakülteleri'ne hazırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Yetenek Hazırlık Kursu açılıyor. İBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nde düzenlenecek kurslar 22 Mart Cuma günü başlayacak.
"ULUSLARARASI TESİSLERDE EĞİTİM"
Kurslar, Spor İstanbul'un bünyesindeki uluslararası standartlara sahip tesislerde yapılacak. Adayların fiziksel özelliklerine göre hazırlanacak özel antrenman programları sayesinde, katılımcıların potansiyellerinin en üst seviyeye yükseltilmesi hedeflenecek.
Özel yetenek kurslarında salon antrenmanları haftanın beş günü İBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nde, kros antrenmanları ise haftanın iki günü İBB Florya Atatürk Ormanı'nda yapılacak. Önceki yıllardaki katılımcıların yüksek başarı oranıyla öne çıkan İBB Özel Yetenek Hazırlık Kursu'nda antrenörler öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verecek. Katılımcılar, sınav parkurlarıyla eş standartlara sahip tesislerde kendilerini BESYO ve Spor Bilimleri Fakülteleri'ne hazırlama fırsatını yakalayacak.
"TYT SINAVI İÇİN ÜCRETSİZ KURS"
Öğrenciler istemeleri halinde, faaliyetlerini ücretsiz sürdüren İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı İBB Ders Atölyeleri'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı hazırlık kurslarını da alabilecek. TYT hazırlık kursları için hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim seçenekleri bulunacak.
İBB Özel Yetenek Hazırlık Kursu'na katılmak isteyenler, ön kayıtlarını online.spor.istanbul adresinde yapabilecek. Kurslara katılan öğrencilerin velileri için 20 Mart Çarşamba günü Zoom üzerinden bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Dönem kayıt ücreti 2500 TL olurken, ödemeler 15-22 Nisan tarihleri arasında kredi kartıyla ya da İstanbulkart'la yapılabilecek.
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