İbb İftar Çadırlarına Yoğun İlgi

19.02.2026 23:34  Güncelleme: 09:57
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftarında kurduğu çadırlarla binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu. 6.000 kişiye iftar hizmeti sunulurken, mobil büfeler aracılığıyla da 15.000 adet sıcak çorba ve kumanya paketi dağıtıldı.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayının ilk iftarında kurduğu iftar çadırlarında binlerce İstanbulluyu aynı sofrada buluşturdu.

Ramazan öncesinde hazırlıklarını tamamlayan İBB; Bağcılar, Eminönü, Üsküdar ve Sancaktepe Meydanları'nda iftar çadırlarını İstanbulluların hizmetine sundu. Binlerce vatandaş, çadırlara yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayının ilk gününde kurulan çadırlarda, her biri 1.500 kişilik kapasiteyle toplam 6.000 kişiye iftar hizmeti verildi.

"Mobil büfelerde iftariyelik dağıtıldı"

İftar çadırlarına ek olarak, İstanbul'un farklı noktalarında kurulan mobil büfeler ve 3x3 çadırlarla da sıcak çorba ve kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

15 farklı lokasyonda mobil büfeler aracılığıyla 15.000 adet sıcak çorba ve kumanya paketi dağıtıldı.12 noktada kurulan 3x3 çadırlarda ise 12.000 adet sıcak çorba ve kumanya paketi İstanbullulara ulaştırıldı.

"Kent Lokantalarında iftar"

İBB'ye bağlı 19 Kent Lokantası'nda iftar saatini kaçıran ya da lokanta dışında bulunan vatandaşlar için 2.000 adet ücretsiz kumanya paketi dağıtıldı. Kent Lokantaları iftar saatinde hizmet vermeye devam etti.

İBB, Ramazan ayı boyunca iftar çadırları ve mobil büfe noktalarıyla yüz binlerce İstanbullunun yanında olmayı sürdüreceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

