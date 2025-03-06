İBB Şehir Tiyatroları'ndan İki Yeni Oyun: 'Maviydi Bisikletim' ve 'Sesler Ülkesi' - Son Dakika
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İBB Şehir Tiyatroları'ndan İki Yeni Oyun: 'Maviydi Bisikletim' ve 'Sesler Ülkesi'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında 'Maviydi Bisikletim' ve çocuk oyunu 'Sesler Ülkesi'ni sahneleyecek. 'Maviydi Bisikletim', 11 Mart 2025'te, 'Sesler Ülkesi' ise 9 Mart 2025'te seyirciyle buluşacak.

06.03.2025 16:35  Güncelleme: 16:36
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, sanatseverleri birbirinden özel yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. 110'uncu yıl etkinlikleri kapsamında sahnelenecek olan "Maviydi Bisikletim" ve sezonun yeni çocuk oyunu "Sesler Ülkesi" seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İBB Şehir Tiyatroları'nın beğenilen yapımlarından "Maviydi Bisikletim" 11 Mart 2025 Salı günü Ataşehir'de seyirciyle buluşacak. Dinçer Sümer'in yazdığı, Ersin Umulu'nun yönettiği oyun, saat 15.00 ve 20.30'da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde sahnelenecek. 1950'lerin İzmir'inden günümüze uzanan hikayede, ana karakter geçmişe duyduğu özlemle anılarında yolculuğa çıkıyor. İzmir'in sokaklarında geçen ilk gençlik yıllarının ve ilk aşkının izini süren karakterin hikayesi, izleyicilere nostaljik ve duygusal bir deneyim sunuyor.

"Sesler Ülkesi" çocuklarla buluşuyor

İBB Şehir Tiyatroları'nın 2024-2025 sezonunun yeni çocuk oyunu "Sesler Ülkesi", 9 Mart 2025 Pazar günü saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ilk gösterimini yapacak. Gizem Padar'ın yazdığı, Nihat Alpteki'nin yönettiği oyun, çocukları müzikle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunda, uzun süredir çalınmayan enstrümanlar Keman, Piyano, Flüt ve Gitar, Sesler Ülkesi'ne geri dönmeleri gerektiğini anlatırken, Gitar sahibi Deniz'i de bu yolculuğa davet ediyor. Deniz'in Sesler Ülkesi'ndeki macerası sırasında, Vivaldi ve Mozart gibi ünlü bestecilerle tanışması, müziğe olan ilgisini artırıyor. Ancak enstrümanlar kendini ona beğendirmek için yarışırken akortları bozuluyor ve Beethoven devreye girerek düzeni sağlıyor. "Sesler Ülkesi" 9, 16 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde oynanacak.

İBB Şehir Tiyatroları, hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden oyunlarla İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Şehir Tiyatroları'ndan İki Yeni Oyun: 'Maviydi Bisikletim' ve 'Sesler Ülkesi' - Son Dakika

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