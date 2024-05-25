İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Sivrisinekler' oyunu Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sahnelendi - Son Dakika
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İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Sivrisinekler' oyunu Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sahnelendi

İBB Şehir Tiyatroları\'nın \'Sivrisinekler\' oyunu Frankfurt Türk Tiyatro Festivali\'nde sahnelendi

Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği, Lucy Kırkwood'un kaleme aldığı, İBB Şehir Tiyatrolarının sahneye koyduğu 'Sivrisinekler' oyunu, '11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sanatseverlerle buluştu. Festivalin Başkanlığını üstlenen Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, festivalin önemine vurgu yaparak Ayla Algan'a özel ödül takdim etti. Ayşin Atav ise 11 yıl aradan sonra tiyatroya dönmesi nedeniyle ödül aldı.

25.05.2024 14:25
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Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği, Lucy Kırkwood'un kaleme aldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının sahneye koyduğu "Sivrisinekler" oyunu, "11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde sanatseverlerle buluştu.

Festivalin Başkanlığını üstlenen Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu Gallus Theatre'daki gösterimin ardından yaptığı konuşmada, Frankfurt adına, Avrupa'da böyle bir oyunu seyirciyle buluşturmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu festivali Şehir Tiyatroları ve Türk sanatı adına önemli bir isim olan Ayla Algan'a adadık. Ayla Algan bizim için çok kıymetliydi ama benim için çok farklı bir insandı. Annemdi, ablamdı, hocamdı, Tiyatro Frankfurt'un her şeyiydi. Uzun yıllar emek verdiği Darülbedayi'ye, bizim festivalin birincisini İstanbul Şehir Tiyatrolarının 100. Yılında beş oyunla buraya getirerek bu akımı başlatan İBB Şehir Tiyatrolarına bu yıl Ayla Algan özel ödülünü de takdim etmek istiyorum." dedi.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de festivale çok büyük bir keyifle katıldıklarını aktararak, "Binlerce kilometre ötede Türk tiyatrosunu yaşatmak için çaba sarf eden, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da desteğimiz sürecektir. Ayrıca bu sene Ayla Algan'ın anısına yaptığınız için çok teşekkür ederim. Ayla Algan bizim için de çok özeldir. Çok özel bir insandı zaten. Hem ablamız hem öğretmenimiz, arkadaşımız, değerli bir duayenimiz. Maalesef ki yerine yenileri gelmiyor. Bir devir kapandı. Biz de çok üzgünüz. Onun adını yaşatmaya çalıştığınız için biz size çok çok minnettarız." diye konuştu.

Yıllar sonra tiyatroya dönen Ayşin Atav'a özel ödül takdim edildi

Sivrisinekler oyunuyla 11 yıl aradan sonra yeniden tiyatroya dönen tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ayşin Atav'a özel ödül takdim edildi.

Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı eski Müsteşarı Ayşe Asar'ın elinden ödülünü alan Atav, Frankfurt'a ilk kez geldiğini ve Frankfurt'taki Türk seyircisiyle buluşmanın memnuniyetini aktararak, "Ben oyun oynarken bazen gözüm sizlere gidiyor. Hepiniz o kadar candan seyrettiniz ki. Önce geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bir oyunla geldik ama çok mutlu dakikalar yaşadım." ifadelerini kullandı.

Ayşegül İşsever'in plaket takdim ettiği Asar ise İBB Şehir Tiyatroları ekibine teşekkür ederek, "Frankfurt'a geldiniz, bize Türk tiyatrosunu sundunuz. Buradaki seyircilerimizin bu tiyatroyu ayakta tutması çok önemli. Çünkü bizim kültürümüzü, siz burada olmasanız, Kamil Bey burada olmasa yaşatamazsınız. Kamil Bey'in emeği çok büyük, yaptığı kolay bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşin Atav, Yeliz Gerçek, Senan Kara, Özgür Dereli, Ahhan Şener, Pınar Demiral, Volkan Öztürk, Ümran İnceoğlu, Pınar Pamuk'un rol aldığı oyunun konusu kısaca şöyle:

"Alice, Cenevre'de Higgs Bozonu'nun varlığını kanıtlamak için yapılan 'Büyük Hadron Çarpıştırıcısı' projesinde çalışan bir bilim insanıdır. Kendisi gibi bilim insanı olan kocası, çocukları Luke küçükken ortadan kaybolmuştur ve bu durum onların hayatındaki kara deliktir."

Festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayla Algan, Ali Gökmen, Frankfurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Sivrisinekler' oyunu Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Sivrisinekler' oyunu Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sahnelendi - Son Dakika
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