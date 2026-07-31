İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri\'ne yoğun ilgi

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençler için sunduğu ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, uzman kadrosu ile İstanbul'un 39 ilçesinde ziyaret edilebiliyor. Üniversite tercihleri için destek almaya gelen öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği hizmet, 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un meydanlarında kurulan İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, her yıl olduğu gibi 2026 tercih döneminde de gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye devam ediyor. Sınava İBB'nin Ders Atölyelerinde hazırlanan öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği çadırlarda 210 PDR uzmanı, gençlerin meslek seçiminde önemli rol oynayacak üniversite adımında yol gösterici oluyor.

"TERCİH ÇADIRLARINDA DOĞRU BİLGİYİ ÖĞRENDİK"

Üniversite sınavına İBB'nin Ders Atölyelerinde hazırlanan öğrencilerden Sudenur Karakuş, kendi sürecini şöyle anlattı:

"Ben Bağcılar Ders Atölyesine gittim. Dersler çok güzeldi, hocalar da iyiydi. PDR hocaları da çok ilgiliydi. Yeri geldi psikologla da görüştük. Ders programı hazırladılar bize. Okul derslerimize de yardımcı oldular, memnun kaldım. Şimdi tercih çadırında da bilgileri doğru bir şekilde öğrendik. Çünkü internette her yerde farklı bir bilgi var. Bir bakıyorsunuz sıralama olarak istediğiniz bölüm tutuyor ama ertesi gün farklı bir sıralama oluyor. Gerek üniversitelerin puanı gerek ücretlendirmesi falan net bir bilgi yok. Burada tercih sıralamamı yaptım, biraz daha araştırıp kararımı vereceğim."

"BELİRSİZLİK YAŞAYAN VARSA BURAYA GELMELERİNİ ÖNERİYORUM"

İBB Ders Atölyelerinin ve tercih çadırlarının eğitimde fırsat eşitliği açısından kendisine katkı sağladığını vurgulayan Hamza Şehmus Tenil ise hazırlandığı zorlu sınavın ardından aldığı desteği şu sözlerle aktardı:

"Ben İstanbul'un sosyoekonomik olarak aşağı bir yeri diyebileceğimiz Sultangazi'de oturuyorum. İstanbul genelinde ortalama bir dershanenin fiyatı çok yüksek rakamlardayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu noktada sağladığı destek bence gerçekten çok kıymetli. Gerek ücretsiz ders atölyeleri, gerek sağladığı kitapların çok faydası oldu. Türkiye'de 613. oldum derece olarak. Gerçekten İBB'nin sağladığı destekler bu noktada çok kıymetliydi bizim için. Yoksa ben çalışmak zorunda da kalacaktım. Eğer ücretli bir dershaneye gidecek olsaydım tüm bu desteklerden mahrum kalacaktım. Hedefim ise şu anda 29 Mayıs Üniversitesi'nde tarih okumak. Tercih döneminde belirsizlik yaşayan kim varsa buraya gelmelerini öneriyorum"

SIRNAÇ: İBB GENÇLİĞİN HER ALANDA YANINDA

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Nasip Sırnaç ise gençlerin her alanda yanında olarak destek olduklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tercih danışma ve rehberlik merkezlerinde daha önceki yıllarda olduğu gibi ücretsiz olarak YKS sınavına girmiş olan gençlerimize tercih danışma ve rehberlik hizmeti sunmaktayız. 2019 yılından bu yana yaklaşık olarak 380 bin öğrencimize bu hizmeti sunduk. Bu yıl da, 2026 yılında yine 39 ilçemizde hizmete devam ediyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 18 ders atölyemiz bulunmakta. Ders atölyelerimizde öğrencilerimizi fırsat eşitliği bağlamında LGS ve YKS sınavlarına hazırlık konusunda destekliyoruz. Ücretsiz ders kitapları, deneme kulüpleri ve deneme sınavları ile bu öğrencilerimize hizmet sunuyoruz. 39 ilçede kurulu tercih çadırlarımızda 210 PDR uzmanımız öğrenci ve velilere en doğru kararı almaları konusunda yardımcı oluyor. Sağlık sebebi veya engel durumu nedeniyle çadırlara gelemeyen vatandaşlarımız için evde veya hastanede de hizmetimiz devam ediyor.

Öğrencilerimiz için YKS sınavından aldıkları puan, Türkiye'deki sıralamaları, istedikleri üniversiteler, bu üniversitelerin bulunduğu şehirlerdeki olanaklar, ulaşım olanakları, barınma olanakları ve iş olanaklarıyla alakalı teknik anlamda PDR uzmanlarımız bütün öğrencilerimize ve velilerimize hizmet sunuyor. Bu anlamda çalışmalarımız her yıl olduğu gibi devam etmektedir."

TERCİH DÖNEMİ BOYUNCA DEVAM EDECEK

İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri'nde tercih döneminin sonuna kadar saat 10.00-19.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti devam ederken, İstanbul'da yaşayıp meydanlara gelemeyenler için Alo 153 Çözüm Merkezi tercih danışmanlığı hizmeti sürecek.

Şehir dışından tercih desteği almak isteyen gençler 0212 153 00 00 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecek. İBB'nin PDR uzmanları, talep etmeleri durumunda engel veya hastalık sebebiyle merkezlere gelemeyenlerin evlerinde ya da tedavi gördükleri hastanelerde bu hizmeti verecek. Ayrıca tüm adaylar tercih.ibb.istanbul adresinde yer alan "İBB Tercih Robotu" sistemini kullanarak tercih listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM'nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecek.