İBB ve Nazım Hikmet Vakfı işbirliğiyle \'Memleketimden İnsan Manzaraları\' sergisi açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Nazım Hikmet Vakfı işbirliği ile gerçekleşecek olan "Memleketimden İnsan Manzaraları" fotoğraf sergisi, 9-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Mecidiyeköy Sanat'ta ziyaretçileriyle buluşacak.
Nazım Hikmet Vakfı'nın geçtiğimiz yıl Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile işbirliğinde düzenlediği "Memleketimden İnsan Manzaraları" fotoğraf yarışmasına Türkiye'nin 51 ilinden 346 katılımcı başvuru yaptı. Yarışmada üç ödül, üç mansiyon verildi ve 15 katılımcının fotoğrafları da sergilenmeye değer görüldü.
21 KATILIMCININ 105 FOTOĞRAFI YER ALIYOR
Mecidiyeköy Sanat'ın ev sahipliği yaptığı, "Memleketimden İnsan Manzaraları" fotoğraf sergisinde; Mustafa Mesut Şık (Birincilik ödülü), Duygu Çeltikli (İkincilik ödülü), Kenan Demir (Üçüncülük ödülü), Abdullah Agah Öncül (Mansiyon), Emrullah Akgün (Mansiyon), Onur Altunsaray (Mansiyon) ve sergilenmek için seçilen Alper Gülersönmez, Ayhan Maraşlı, Aylin Turnator, Cengizhan Türkoğlu, Elif Yılmaz, Erdal Türkoğlu, Esengül Alıcı, Hakan Aydın, İsmail İkiz, Meriç Aktar, Murat İbranoğlu, Özensel Akarsu, Özkan Bilgin, Serra Kemmer ve Ufuk Turpcan olmak üzere 21 katılımcının toplam 105 fotoğrafı yer alıyor.
"Memleketimden İnsan Manzaraları" fotoğraf sergisi, 9-25 Şubat tarihleri arasında Mecidiyeköy Sanat'ta ziyaret edilebilecek.
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