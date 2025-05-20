İbb'ye 3'üncü Dalga Operasyonu... Murat Emir: "Bunlar Yargı Eliyle, Soruşturmalarla, Savcılıklarla Belediyeleri Kendilerine Göre Dizayn Etme Çabası"

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bu sabah gerçekleştirilen 3'üncü dalga operasyonuna ilişkin, "Bunlar tabii yargı eliyle, soruşturmalarla, savcılıklarla belediyeleri kendilerine göre dizayn etme çabası, belediye başkanlarını, belediye personelini çalıştırmama çabası. Çünkü soruşturmalarla, gözaltılarla, tutukluluklarla aslında tam bir hukuksuz süreç yürütülüyor. Daha önceki soruşturmalardan da biliyoruz ki burada söz konusu olanların hiçbirinde gerçek iddialar yok, altında somut deliller bulamadılar" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin Kent Lokantası, Çankafe, Oyuncak Kütüphanesi ve İlkbahar Mahallesi Pazar Yeri toplu açılış törenine katılan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ANKA Haber Ajansı'na bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen 3'üncü dalga operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Murat Emir, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bunlar tabii yargı eliyle, soruşturmalarla, savcılıklarla belediyeleri kendilerine göre dizayn etme çabası, belediye başkanlarını, belediye personelini çalıştırmama çabası. Çünkü soruşturmalarla, gözaltılarla, tutukluluklarla aslında tam bir hukuksuz süreç yürütülüyor. Daha önceki soruşturmalardan da biliyoruz ki burada söz konusu olanların hiçbirinde gerçek iddialar yok, altında somut deliller bulamadılar.

"Delil bulamadıkça bir yerleri karıştırıyorlar, eşeliyorlar"

Delil bulamadıkça da bir yerleri karıştırıyorlar, eşeliyorlar, 'Ne bulabiliriz' diye ve sahte tanıkların iddiaları üzerinden yeni gözaltı dalgaları yapıyorlar. Çünkü dosyanın içini dolduramıyorlar. Dosya çökmüş durumda. Tayyip Erdoğan, ilk operasyonlar başladığında, 'Bir ay sonra her şey ortaya çıkacak, birbirlerinin yüzlerine bakamayacaklar' demişti. Ama hala elle tutulur, somut bir delil koyamadılar dosyaya. Ellerinde gizli tanıklar var. Gizli tanıkların da söyledikleri, 'Öyle, şu duydum. O şekilde söylediler. O şekilde olacağını hissettirdiler' gibi müphem, belirsiz ve birinci dereceden olmayan ifadeler ve gizli tanıkların ifadeleri üzerinden somut bir delillere de ulaşamadıklarını artık bütün kamuoyu biliyor.

"Bu operasyonlarla, korku salarak hem belediyeleri çalışamaz hale getirmek istiyorlar"

Dolayısıyla da kendilerince bu operasyonlarla, bu tehditlerle, korku salarak hem belediyeleri çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Çünkü bizim belediyelerimizin başarılı hizmetlerinin, halkta büyük bir karşılık bulduğunu görüyorlar. Aynı zamanda da delil bulmaya çalışıyorlar, çökmüş dosyayı tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ne Sayın İmamoğlu'nu ne şu anda gözaltında tuttukları belediye başkanlarımızı ve belediye personelimizi asla gerçekten suçlayamayacaklar. Çünkü somut delil bulma ihtimalleri yok. Çünkü bizim belediye başkanlarımız tertemiz çalıştılar. Sayıştay denetimi altında çalıştılar. Sürekli denetim içerisindelerdi.

"Bu soruşturmalar, yandaş medya eliyle işittirilerek yapılıyor"

Dolayısıyla da bizim hiçbir soruşturmadan gözaltından korkumuz yok ama tutuklu yargılamaya çok itirazımız var. Tutuklu yargılanma olduğu zaman ceza peşinen verilmiş oluyor ve amaçlarına bir yönüyle ulaşmış oluyorlar.

Bir diğer nokta da burada bence dikkatli altının çizilmesi gereken, bu soruşturmalar işittirilerek yapılıyor. Önce yandaş medya eliyle işittiriliyor, haberleri geçiliyor, savcılıklar üzerinden bir algı operasyonu yapılıyor önce. O soruşturmalar sonrasında geliyor. Bu açıdan da aslında bu işin ne kadar algı yaratmaya dönük olduğu ve hukuktan yoksun olduğu apaçık ortaya çıkmış oluyor."