İBB, yeni tramvay hattında yer üstü çalışmalarına başladı, 168 ağaç taşınacak

(İSTANBUL)- İBB, Tarihi Yarımada ile Bayrampaşa'yı bağlayacak 3,2 kilometrelik yeni tramvay hattında yer üstü çalışmalarına başladı. Güzergahtaki 168 ağaç, karekodlu takip sistemiyle Başakşehir Resneli bölgesine taşınıyor. Hat tamamlandığında bölge yeniden ağaçlandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımına başlanan Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, tramvay hattı mevcut Eminönü-Alibeyköy hattına entegre olacak şekilde inşa ediliyor. İSKİ, Projenin tamamlanmasıyla Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçeleri, tarihi yarımadaya doğrudan ulaşım imkanına kavuşacak. Böylece bölgedeki trafik yükü hafifletilecek.

AĞAÇLAR BAŞAKŞEHİR RESNELİ'YE TAŞINIYOR, SÜREÇ KAREKODLA İZLENCEK

Hatta yer altı imalatları ve istasyon inşaatları sürerken, hattın yer üstünden geçen yaklaşık 1,5 kilometrelik kısmında altyapı deplasesi ve yapım işleri aşamasına gelindi. Çalışmaların yürütülebilmesi için güzergahta bulunan 168 ağacın taşınması (deplase) yapılacak.

AĞAÇ DEPLASE İŞLEMLERİ İÇİN İZİN SÜRECİ TAMAMLANDI

Güzergah üzerindeki 168 ağacın taşınması için gerekli tüm resmi izinler tamamlandı. Anıt ağaç niteliği taşımayan ağaçlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü onayıyla koruma altına alınarak Başakşehir Resneli bölgesine naklediliyor.

Taşıma sürecinde her bir ağaç için özel karekod uygulaması olacak. Hangi ağacın nereye taşındığı adım adım takip edilebilecek. Proje tamamlandığında, alan yeniden ağaçlandırılarak kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi yapılacak.

İSKİ ALTYAPIYI YENİLİYOR: SEL VE SU BASKINLARI SONA ERİYOR

Çalışmalar sadece ulaşımı değil, bölgenin çevre ve altyapı sorunlarını da çözecek. Ağaç naklinin hemen ardından İSKİ sahaya inecek. Mevcutta birlikte akan atık su ve yağmur suyu hatları birbirinden tamamen ayrılacak. Yenilenen altyapı sayesinde iki ilçede yaşanan su baskını, sel ve taşkın manzaraları tarihe karışacak.

GÜNLÜK 350 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞINACAK

Yeni hat, mevcut Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile entegre olacak. Toplam 3,2 kilometre uzunluğundaki hat, saatte tek yönde 10 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Tamamlandığında günlük 350 binden fazla kişiye hizmet verecek olan tramvay, bölge trafiğini belirgin biçimde rahatlatacak. Bayrampaşa ve Eyüpsultan sakinleri Tarihi Yarımada'ya doğrudan ve hızlı ulaşabilecek.