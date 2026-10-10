İBB, yeni tramvay hattında yer üstü çalışmalarına başladı, 168 ağaç taşınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB, yeni tramvay hattında yer üstü çalışmalarına başladı, 168 ağaç taşınacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İBB, yeni tramvay hattında yer üstü çalışmalarına başladı, 168 ağaç taşınacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, Tarihi Yarımada ile Bayrampaşa'yı bağlayacak 3,2 kilometrelik tramvay hattında yer üstü çalışmalarına başladı. Güzergahtaki 168 ağaç karekodlu takip sistemiyle Başakşehir Resneli'ye taşınacak; hat tamamlanınca günlük 350 binden fazla yolcu taşınacak.

(İSTANBUL)- İBB, Tarihi Yarımada ile Bayrampaşa'yı bağlayacak 3,2 kilometrelik yeni tramvay hattında yer üstü çalışmalarına başladı. Güzergahtaki 168 ağaç, karekodlu takip sistemiyle Başakşehir Resneli bölgesine taşınıyor. Hat tamamlandığında bölge yeniden ağaçlandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımına başlanan Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, tramvay hattı mevcut Eminönü-Alibeyköy hattına entegre olacak şekilde inşa ediliyor. İSKİ, Projenin tamamlanmasıyla Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçeleri, tarihi yarımadaya doğrudan ulaşım imkanına kavuşacak. Böylece bölgedeki trafik yükü hafifletilecek.

AĞAÇLAR BAŞAKŞEHİR RESNELİ'YE TAŞINIYOR, SÜREÇ KAREKODLA İZLENCEK

Hatta yer altı imalatları ve istasyon inşaatları sürerken, hattın yer üstünden geçen yaklaşık 1,5 kilometrelik kısmında altyapı deplasesi ve yapım işleri aşamasına gelindi. Çalışmaların yürütülebilmesi için güzergahta bulunan 168 ağacın taşınması (deplase) yapılacak.

AĞAÇ DEPLASE İŞLEMLERİ İÇİN İZİN SÜRECİ TAMAMLANDI

Güzergah üzerindeki 168 ağacın taşınması için gerekli tüm resmi izinler tamamlandı. Anıt ağaç niteliği taşımayan ağaçlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü onayıyla koruma altına alınarak Başakşehir Resneli bölgesine naklediliyor.

Taşıma sürecinde her bir ağaç için özel karekod uygulaması olacak. Hangi ağacın nereye taşındığı adım adım takip edilebilecek. Proje tamamlandığında, alan yeniden ağaçlandırılarak kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi yapılacak.

İSKİ ALTYAPIYI YENİLİYOR: SEL VE SU BASKINLARI SONA ERİYOR

Çalışmalar sadece ulaşımı değil, bölgenin çevre ve altyapı sorunlarını da çözecek. Ağaç naklinin hemen ardından İSKİ sahaya inecek. Mevcutta birlikte akan atık su ve yağmur suyu hatları birbirinden tamamen ayrılacak. Yenilenen altyapı sayesinde iki ilçede yaşanan su baskını, sel ve taşkın manzaraları tarihe karışacak.

GÜNLÜK 350 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞINACAK

Yeni hat, mevcut Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile entegre olacak. Toplam 3,2 kilometre uzunluğundaki hat, saatte tek yönde 10 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Tamamlandığında günlük 350 binden fazla kişiye hizmet verecek olan tramvay, bölge trafiğini belirgin biçimde rahatlatacak. Bayrampaşa ve Eyüpsultan sakinleri Tarihi Yarımada'ya doğrudan ve hızlı ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiBaşakşehirBayrampaşaBelediyeİstanbulUlaşımGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
TFF’den Montella için yeni açıklama Türkiye’ye geliyor TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?
20:07
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
19:19
4 golleri ofsayt nedeniyle iptal Bayern Münih, Augsburg’a takıldı
4 golleri ofsayt nedeniyle iptal! Bayern Münih, Augsburg'a takıldı
18:56
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
17:59
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı
Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
17:56
Canlı anlatım: Rize’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi
17:29
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 20:14:16. #.0.2#
SON DAKİKA: İBB, yeni tramvay hattında yer üstü çalışmalarına başladı, 168 ağaç taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei