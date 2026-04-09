Yüzyılın Yolsuzluk Davasında 18. Duruşma: İmamoğlu'na 2 Bin 352 Yıla Kadar Hapis İsteniyor - Son Dakika
09.04.2026 09:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasının duruşmaları devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yer aldığı davada, savcı ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan ve 'yüzyılın yolsuzluk davası' olarak nitelendirilen davanın duruşmaları devam ediyor. Davada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 414 sanık yer alıyor; bunlardan 92'si tutuklu, 7'si firari ve 5'i müşteki-sanık statüsünde. Davanın 18. duruşması bugün görülecek.

17. duruşmada, savcı ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı ve savcı, İmamoğlu'na 'haddinizi bilmezseniz bildiririz' sözlerini kullandı. Tutuklu sanıklar Emrah Yüksel ve Iraz Bayrak, çapraz sorgularında ve savunmalarında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Yüksel, iddianamede 'örgüt yöneticisi' olarak gösterilen Hüseyin Gün'ü tanımadığını belirtirken, Bayrak ise İstanbul Senin projesinde yer almadığını ve Hüseyin Gün'ü ilk kez kollukta duyduğunu ifade etti.

Ekrem İmamoğlu hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalarla birlikte toplamda 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın tüm Türkiye'de yakından takip edildiği belirtiliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:18:01. #7.12#
