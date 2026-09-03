İBB Yolsuzluk Davasında Kayıt Paylaşanlara Bakırköy Başsavcılığı Soruşturma Başlattı
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB yolsuzluk davasının duruşmasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. TCK 286. madde kapsamında re'sen başlatılan soruşturmada, yetkisiz kayıt alan ve paylaşan kişilerin cezalandırılması hedefleniyor.
İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' davasının duruşmasında görüntü çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK 286. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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