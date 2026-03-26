İBB Yolsuzluk Davasında Yeni Gelişmeler

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanık duruşmanın üçüncü haftasında hakim karşısına çıktı. 11'inci duruşma görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın savunmasıyla başladı. Çalık, Ekrem İmamoğlu'nun sorduğu "2019'da aday oldunuz Mehmet Murat Çalık Başkanım. O dönem ilçe başkanıyla oturup çalıştınız, örgütle çalıştınız ve bir meclis üyesi listesi yaptınız. Benim size bir kişi dahi 'Şunu meclis üyesi yapacaksınız' veya 'Şuna şöyle bir görev vereceksiniz' diye bir telkinim, ısrarım, talimatım olmuş mudur.Zorlamam olmuş mudur' sorusuna cevaben, "Herhangi bir zorlamanız olmadı kıymetli başkanım" diye yanıt verdi.

'SOYTEKİN'E "ŞUNU VERİN BUNU VERİN" GİBİ BİR TALİMATIM OLMADI'

Duruşma görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunmasıyla başladı. Çalık, Adem Soytekin ile bağlantısını anlatarak, "Adem Soytekin'i 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde danışman olarak göreve başladığım dönemde tanıdım. Bana kollukta veya savcılıkta Adem Soytekin ile ilgili birşey sorulmadığı için ben herhangi birşey söylemedim ama kendi söyledikleri doğrudur. Bir toplantıda kendisiyle tanıştım. Adem Soytekin, Beylikdüzü'nde 2014 yılından itibaren tanıdığım bir iş insanıdır. Tanımadığım bir insan değil Adem Soytekin. O bölgede de birçok müteahhitin taşeronluğunu da yapmıştı. İşini de iyi yapar bu arada. '11. mahalle' özelinde 2020 tarihinden itibaren hukuki bir sürecin içerisindeyiz. O hukuki sürecin içerisinde Adem Soytekin var, Ali Gül var, Zafer Gül var, ben varım. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın benim hakkımda vermiş olduğu takipsizlik kararında o dönem Adem Soytekin de vardı. Dolayısıyla sadece Adem Soytekin ile 11. mahalle özelinde konuştuk. Birisi hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş, devamlı ifadelerini değiştirmiş, ona da beyanlarımı verdim. Adem Soytekin'e 'Şunu verin bunu verin' şeklinde bir beyanım olmadı" dedi.

İMAMOĞLU SÖZ ALDI ÇALIK'A SORDU

Çalık'ın savunması sırasında İmamoğlu söz alarak, "Yaklaşık 35 yıl önce bir yatırımla adım attığımız, çocuklarımın doğup büyüdüğü ve hayatımın; yani bir doğduğum köy ve sonrasında Beylikdüzü desem yeridir. Dolayısıyla benim için de Beylikdüzü çok önemli. Elbette burada şu anda savunmasını yapan değerli kardeşim Mehmet Murat Çalık da bu anlamda değerlidir. İddianame denilen, benim 'İftiraname' diye adlandırdığım bu belgenin bu diyaloğu şart koştuğunu düşünüyorum. Zira diyor ki, 'Ekrem İmamoğlu bir suç örgütü kurdu. Bu suç örgütü 2014 yılı itibariyle kuruldu. Önce Beylikdüzü'nü ele geçirmek, sonra İstanbul'u ele geçirmek, sonra Cumhurbaşkanı olup Türkiye'yi ele geçirmekti' Bu yüz yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir tarif. Bu çok acı bir tarif. Bu tarifi yapan zihniyet, ancak 'Kişi kendinden bilir işi' misali bir tutum ve tavırdır. Burada 'Özel vasıflı üye' diye tanımlanan arkadaşlarım var. İmamoğlu'na bağlı çalışan, sanki bir suç örgütünün bir neferiymiş gibi gösterilerek onları da zan altında bırakan bir süreçle karşı karşıyayız. Kıymetli Mehmet Murat Çalık Başkanım, şuradan başlamak istiyorum. 2018'in Aralık ayında benim Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım kesinleşti. Daha doğrusu bana yapılan teklifi kabul ettim. Bunu o dönem Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade ettim. O güne kadar Beylikdüzü Belediye Başkan aday adayıydım. Ancak o tarih itibarıyla artık yeni bir yol çizildi. Benim adaylığım belli olduktan sonra şu kısım önemli: Ben kendisine 'Beylikdüzü'ne belediye başkan adayı olmanı istiyorum, sen ne dersin' diye teklif ilettim. Bana ilk cevabı da açıkçası olumsuz oldu. Çok düşünmediğini, doğru olur mu şeklinde bir yaklaşımı oldu. Önce bunu bir daha sorayım Sayın Başkanım, bu şekilde oldu değil mi diyaloğumuz' şeklinde bir soru yöneltti. Çalık ise, "Evet Sayın Başkanım" şeklinde yanıt verdi.

'HERHANGİ BİR ZORLAMANIZ OLMADI'

İmamoğlu konuşmasının devamında, "2019'da aday oldunuz Mehmet Murat Çalık Başkanım. O dönem ilçe başkanıyla oturup çalıştınız, örgütle çalıştınız ve bir meclis üyesi listesi yaptınız. Benim size bir kişi dahi 'Şunu meclis üyesi yapacaksınız' veya 'Şuna şöyle bir görev vereceksiniz' diye bir telkinim, ısrarım, talimatım olmuş mudur.Zorlamam olmuş mudur' şeklinde soru sordu. Çalık ise cevaben, "Herhangi bir zorlamanız olmadı kıymetli başkanım" dedi. İmamoğlu, "2024'te aynı şekilde size herhangi bir meclis üyesi için 'Şunu yaz şunu al' vesaire bir telkinim olmuş mudur' sorusunu yöneltti. Çalık, "Yok Başkanım, öyle birşey. 2024'te de olmadı Sayın başkanım kesinlikle olmamıştır. Hatta Beylikdüzü'nde şöyle bir zorluğu da sırtımda taşıyarak iş yaptım. Beylikdüzü'nde 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinizde bütün bürokrat arkadaşlar, hiç tereddütsüz hepsi Büyükşehir Belediyesi'ne gitme arzusu içerisindeydiler. İmamoğlu'yla birlikte Büyükşehir'de görev alan arkadaşlarımız oldu ama gitmeyenlerin de aklı, emin olun başkanım sizinle birlikte Büyükşehir'e gitti. Ben bu insanlara yeniden Beylikdüzü'ndeki motivasyonu sağlamakta o ilk aylarda çok zorlandım. Sizin bana herhangi bir müdür, şef ya da başkan yardımcısı öneriniz olmadığı gibi, ben bir de böyle bir zorluğu yaşadım. Diğer ilçeler yaşamamıştır, ben Beylikdüzü olarak yaşadım. Herkes 'Büyükşehir'de ben bir şef olurum' duygusuyla hareket ediyordu" dedi.