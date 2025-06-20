İbrahim Camii'nde İbadet Engelleniyor - Son Dakika
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İbrahim Camii'nde İbadet Engelleniyor

20.06.2025 17:00
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İsrail güçleri, El-Halil'deki İbrahim Camii'nde ibadeti sekizinci gün de engelledi.

EL Filistin'in güneyindeki El-Halil kentinde yer alan İbrahim Camii'nde ibadet, İsrail güçleri tarafından sekizinci gününde de engellendi.

El-Halil Vakıflar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in "güvenlik" gerekçesiyle camiye girişleri, cemaatin yanı sıra cami görevlileri ve hizmetlilere de yasakladığı bildirildi.

Filistinliler, İsrail'in bu uygulamalarla cami ve çevresinde yeni bir fiili durum oluşturarak bölgeyi yerleşim projeleri için ele geçirme hedefinde olduğunu dile getiriyor.

Tamamen İsrail kontrolündeki Harem-i İbrahim Camisi'nin de yer aldığı El-Halil'in Eski Şehir bölgesinde 400 Yahudi yerleşimci yaşıyor ve bölge 1500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

Müslümanlar için en kutsal 4. Cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İbrahim Camii'nde İbadet Engelleniyor - Son Dakika

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