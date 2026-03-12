İbrahim Topçu'nun Ahşap Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Topçu'nun Ahşap Tutkusu

İbrahim Topçu\'nun Ahşap Tutkusu
12.03.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 70 yaşındaki İbrahim Topçu, ahşap ürünler yaparak bir hobiye dönüşen üretim yapıyor.

Rize'de yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Topçu, muhtarlık görevinin ardından 2 yıl önce evinin bodrum katında kurduğu atölyede kendi tasarımı olan ahşap ürünler yapıyor.

Topçu, uzun yıllar ilgi duyduğu ahşap ürünlerine karşı 2 yıl önce üretim yapma kararı aldı.

Çarşı Mahallesi'ndeki evinin bodrum katında kurduğu atölyede çalışmalarına başlayan Topçu, ahşaptan ürettiği ilk oyuncakları mahalledeki çocuklara verdi.

Zamanla ürettiği ahşap ürünleri çeşitlendiren Topçu, kuş evi, avize, peçetelik, sunum tahtası ve çeşitli dekoratif ürünler yapmaya başladı.

Topçu, gelini Vildan Topçu'nun atölyedeki çalışmalarına destek vermesiyle üretim sürecini hızlandırdı.

İbrahim Topçu, AA muhabirine, ahşaba olan ilgisi nedeniyle basit ekipmanlarla çalışmaya başladığını, zamanla kendisini geliştirme imkanı bulduğunu söyledi.

Ahşaptan çok fazla ürün yapılabildiğini belirten Topçu, "İlk olarak mahalledeki çocukların hepsine oyuncaklar yapmaya başladım. Ama bununla kalmadı, iş büyümeye başladı. İş büyüyünce diğer aletler lazım oldu. Her ahşabı işlemek için bir alet kullanmam gerekiyordu. Onları tedarik ettim ve bu aşamaya geldik." dedi.

"Aşk gibi bu işle uğraşıyorum"

Topçu, zamanının büyük bölümünü atölyede geçirdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah 8'den gece 12'ye kadar bir aşk gibi bu işle uğraşıyorum. Gelinim de bana yardımcı oluyor. Yaptığım ürünlerin hiçbirinde kopya yok. Hepsi kendi tasarımlarım. İlk önce bu işe 3 metrekarelik bir yerde başlamıştım. Aldığım malzemeler sığmayınca evimizin altındaki boş yeri ahşap atölyesine çevirdik. Kuş evleri, çocuk ranzaları, çocuk mama masaları, avize, sunum tahtaları yapıyorum. Sadece hayvan figürlerini çiziyorum. Diğerlerinin hepsini kendim tasarlıyorum."

Gelin Vildan Topçu ise kayınpederinin hobisini geliştirmesinden mutluluk duyduğunu, ona destek vermeye çalıştığını belirtti.

Ürettikleri ahşap ürünlerin zamanla ilgi görmeye başladığını anlatan Topçu, şunları kaydetti:

"Kızımla zaman zaman kayınpederimin yanına gidip gelmeye başladık. Bizim de dikkatimizi çekti. Bazı fikirler vererek başladık. Elimiz yatkın olduğu için kendisine yardım etmeye başladım. Böylelikle yaptığı işler bizim de hoşumuza gitti. Bazı ürünleri evimizde kullanmaya başladık. Evimize gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza gösterdik. Onlar da beğendi. Bu şekilde ürünlerin aslında bir hobiden daha fazlası olduğunu anladık."

Topçu, bu sayede kendisinin de ahşaba olan ilgisinin arttığını ifade ederek, "Özellikle kuş evlerimiz, peçetelikler ve avizelerimiz çok talep görüyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Kayınpederime fikir olarak yardımcı oluyorum. Zımparalama, yapıştırmalar, cila ve boya işlerinde ben de katkı sağlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İbrahim Topçu, Kültür, Güncel, Sanat, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Topçu'nun Ahşap Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:35
Bahçeli ’’Ocak dışısın’’ dedi: İşte MHP’li vekilin başını yakan sözler
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:08:17. #7.13#
SON DAKİKA: İbrahim Topçu'nun Ahşap Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.