İç Anadolu Bölgesi\'nde yarın kuvvetli sağanak uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın İç Anadolu Bölgesi'nde 10 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

MGM'nin verilerine göre, 28 Mayıs Salı günü Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri'nin ve Sivas'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları için vatandaşları uyardı.