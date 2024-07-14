İç Anadolu\'nun batısında gök gürültülü sağanak uyarısı

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İç Anadolu'nun batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleriyle Isparta'nın batısı, Konya'nın doğusu ve kuzeyiyle Ankara'nın batısında ve güneyinde beklenen gök gürültülü sağanağın aralıklı ve yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.