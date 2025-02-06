Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi ve çevresindeki bazı iller için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri, Yozgat ve Malatya'nın güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışının saat 21.00'e kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.
Son Dakika › Güncel › İç Anadolu'ya Kuvvetli Kar Uyarısı - Son Dakika
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