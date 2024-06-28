İçişleri Bakanı: 6 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 75 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 75 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de Yüsri Altın'ın (firari), İstanbul'da Taha Kutay Karasoy'un (yurt dışı firar) Antalya'da Sami Cerit'in (firari), Aydın'da Çetin Gül'ün, Kahramanmaraş'ta Mehmet Aşçı'nın, İzmir'de Ercan Çelik'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütlerine yönelik "Kuyu-6" operasyonları düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda 3 elebaşının da içerisinde olduğu 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, yapılan operasyonlara ilişkin şu bilgiyi verdi:

"'Örgüt kurmak, tefecilik, tehdit ve kasten yaralama' suçlarını işledikleri tespit edilen elebaşılığını Yüsri Altın'ın (firari) yaptığı organize suç örgütü üyesi gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5?'i hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul elebaşılığını Taha Kutay Karasoy'un (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü üyesi 8? şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri tespit edildi."