Bakan Çiftçi\'den Gürcistan çıkarması: Suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı gündemde

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini güçlendirmek amacıyla yarın Gürcistan'a ziyarette bulunacak.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çiftçi, başkent Tiflis'te Gürcistanlı mevkidaşıyla bir araya gelecek.

Görüşmede, organize suç örgütlerinin yurt dışındaki lojistik ve finansal yapılanmaları, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi ve sınır aşan suçlarla ortak mücadelede atılabilecek adımlar ele alınacak.

İŞBİRLİĞİ MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Temaslarda ayrıca Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında oluşturulan üçlü mekanizmanın kapsamının genişletilmesi ve benzer işbirliği modellerinin diğer komşu ülkelerle geliştirilmesi değerlendirilecek.

Çiftçi ile Gürcistanlı mevkidaşı, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenleyecek.

Bakan Çiftçi'nin, sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında gelecek dönemde yurt dışı temaslarını artıracağı belirtildi.