İçişleri Bakanı: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

İçişleri Bakanı: FETÖ\'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-16' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, milletin huzuru, birliği ve beraberliği için güvenlik güçlerinin göz açtırmayacağını belirtti.

21.05.2024 11:53
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik "Kıskaç-16" operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, milletin huzuru, birliği ve beraberliği için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 28 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-16" operasyonları düzenlendiğini ve 46 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, örgütün 'mahrem yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi."

Kaynak: AA

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